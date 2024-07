Letní taneční zábava pod širým nebem

Kdy: Čtvrtek 4. července, od 20 hod.

Kde: Moraveč u Mladé Vožice

Proč přijít: Taneční zábavu pořádá místní sbor dobrovolných hasičů. K tanci hraje kapela Pohoda Team

Retro kárky paní Šárky

Kdy: až do 7. září, vždy od středy do neděle 9.30–11.30 13.00–17.00 hod.

Kde: Kulturní dům Bechyně

Proč přijít: Výstava kočárků a hraček ze soukromé sbírky Šárky Špačkové.

Barbie nás baví

Kdy: Potrvá do 31. srpna, vždy út, čt a so 13 až 17 hod.

Kde: Výstavní místnost Kulturního domu Veselí nad Lužnicí

Proč přijít: Výstava panenek Barbie ze soukromé sbírky Kateřiny Krskové. Uvidíte průřez historií a proměnami Barbie od jejích počátků po současnost, vzácné limitované edice, Barbie jako známé osobnosti či celebrity, Barbie městečko, připravena bude herna, soutěž, dozvíte se mnohé z Barbie historie, různé zajímavosti a další. Nový život panenkám: Máte doma třeba i poničenou panenku Barbie, přineste ji, dejte do Barbie boxu, paní sběratelka ji opraví a veškeré panenky i oblečky z tohoto boxu i z herničky po skončení výstavy věnujeme na dobročinné účely.

Výstavní místnost KD, út, čt a so 13 až 17 h, při vybraných kulturních akcích nebo po předchozí telefonické domluvě i v jiný den a čas.

Slavnosti Mistra Jana Husa

Kdy: Sobota, 6 července, od 18 hod.

Kde: Housův mlýn

Proč přijít: Rekonstrukce oslav výročí mistra Jana Husa. Těšit se můžete na válečníky, promítání filmu Jan Hus, interaktivní hry pro děti, živou hudbu a speciální menu. Ve 22 hodin program pokračuje zapálením pietních ohňů.

Slam Poetry

Kdy: Sobota 6. července, 17 hod.

Kde: Křižíkova elektrárna Tábor

Proč přijít: Po roční pauze se vrací na scénu Anatol Svahilec. Těšit se můžete na neotřelé poetické odpoledne také ve společnosti Honzy Dibitanzla, Krála, Baďa a domácího Matěje Věncka.

The Plastic People of the Universe

Kdy: Sobota 6. července, 20 hod.

Kde: U Občerstvení na pískovně Veselí nad Lužnicí

Proč přijít: Program je složen z největších hitů skupiny (např. Magické noci, Podivuhodný mandarin, Muchomůrky bílé), doplněný o nové kompozice.