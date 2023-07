Pokud hledáte tip na výlet na krásná místa na jihu Čech, jste tu správně. Přinášíme vám výběr deseti magických a krásných míst, ze kterých si vybere každý - máme tu tip na nejjižněji položené místo země, nádherný park i písčitou pláž, tajemnou zříceninu i krásný kostel. Tak se pojďte podívat.

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích.

Kostel sv. Ondřeje v Kuklově

Kuklov.Zdroj: archiv DeníkuRomantickou zříceninu nedostavěného kláštera najdete nad údolím Brložského potoka, 3 km západně od Brloha v Blanském lese. Poblíž kláštera se v lese nacházejí také zříceniny hradu Kuglvajt ze 14. století. Dějiny kláštera se začaly odehrávat v roce 1495, kdy sem Petr IV. z Rožmberka povolal mnichy z řádu sv. Františka z Pauly. Jejich úkolem mělo být založení paulánského kláštera. Klášter s jednolodním kostelem sv. Ondřeje ale nebyl nikdy dokončen. Kolem roku 1530 měl být rozestavěný objekt již opuštěn a zbytek dokonal zub času, kterému pomohla třicetiletá válka. Dochovalo se mohutné torzo kostela svatého Ondřeje. Můžete obdivovat vysoká gotická okna a zachovalé portály. V okolí se natáčel historický film Františka Vláčila Údolí včel (1967).

Borkovická blata

Borkovická blata.

Přírodní rezervace představují nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve. Jedná se o chráněné území nedaleko Borkovic u Soběslavi. Přírodní rezervací bylo vyhlášeno v roce 1980. Prochází jí naučná stezka, která začíná 3 km severně od obce Mažice (parkoviště Naučná stezka Borkovická blata) a je unikátní mj. obrovskou informační hodnotou. Procházkou po této stezce (délka 5,5 km, asi 2 hodiny; 31 zastávek) se seznámíte s krásnou a ojedinělou blatskou přírodou, její florou a faunou a také se něco dozvíte o těžbě rašeliny a o rekultivaci této oblasti.

Rozhledna Horní Planá

Rozhledna v Horní Plané.

Jedna z nejnovějších rozhleden v kraji, která tvarem připomíná karafu, vystupuje nad korunami stromů kopce na Dobré Vodě v Horní Plané. Z 36 metrů vysoké rozhledny uvidíte Lipno, boletický vojenský prostor, Plešné jezero, Plechý, Novohradské hory nebo Třístoličník. A když bude hodně jasno, určitě i Alpy, jinak jsou na rakouské straně běžně k zahlédnutí rozhledny Moldaublick a Alpenblick. Rozhledna má tři vyhlídkové plošiny, ta nejvyšší se nachází ve výšce 32 metrů. Když půjdete zpátky, projděte se i lesoparkem Adalberta Stiftera se spoustou krásných dřevin, kostelem, slunečními lázněmi, letním kinem i originální knihobudkou-domkem. Ve městě pak nemiňte Café bistro Kynutá buchta a zážitek z výletu bude dokonalý.

Park v Červeném Dvoře

Park v Červeném Dvoře.

Nádherný zámecký park o rozloze 117 hektarů najdete u silnice z Chvalšin do Českého Krumlova. Rozlehlým krajinářským parkem u zámku, který byl oblíbeným letním sídlem krumlovského panstva, vede tříkilometrová naučná stezka. Celý areál se řadí k nejvýznamnějším kulturním památkám. Sloužil Rožmberkům, Eggenbergům a Schwarzenbergům jako letní a lovecké sídlo. Prošel několika zásadními proměnami od panské zahrady s oborou pro bažanty, bobry a jinou zvěř přes barokní zahradu, posléze krajinářskou angločínskou zahradu až po anglický krajinářský park s jezírky. Po znárodnění zámek chátral. Od demolice ho zachránilo rozhodnutí zřídit zde v roce 1966 psychiatrickou léčebnu. Ta je majitelem i uživatelem dodnes. V létě je v pavilonu Bažantnice otevřena i kavárna.

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích.

Červený kostel sv. Mikuláše, nejstarší památka jižních Čech, stojí na kopci Olymp od 12. století. Od roku 1947 se kostel stal součástí území Vojenského újezdu Boletice a chátral. Po sametové revoluci začala armáda investovat do jeho oprav. Má zrekonstruované krovy, střechu a podlahy. K 1. lednu 2016 byl kostel spolu s osadou Boletice vyčleněn z vojenského újezdu a připadl obci Kájov, která pokračuje v rekonstrukci. Sakrální památka tedy znovu žije, hlavně díky místnímu spolku dobrovolníků Radost pro všechny. Václav Marhoul tu natáček film Nabarvené ptáče, konají se tu i koncerty.

Vítkův hrádek

Vítkův hrádek.

Hrádek někdy také označovaný jako Vítkův kámen najdete nad šumavskou vesničkou Svatý Tomáš. Leží v nadmořské výšce přes tisíc metrů a po zdolání 63 schodů na vyhlídkovou plošinu nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na Lipno - za dobrého počasí odtud spatříte i panorama rakouských Alp nebo Novohradské hory. Do Svatého Tomáše se můžete dostat několika způsoby - autem, pěšky nebo na kole. Doputujete sem například převozem z Frymburku na Frýdavu, nebo cyklostezkou z Lipna do Přední Výtoně. Vstupné na hrad je pro dospělého stovka, snížené poloviční. Po průzkumu zříceniny si v místním občerstvení můžete užít třeba čepovaného Dudáka nebo točenou limču, nebo se můžete zvěčnit ve fotokoutku s půjčovnou kostýmů. Na Vítkově hrádku (www.vitkuvhradek.eu) nechybí v létě ani pravidelné kulturní akce. V létě je tu otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Pláž Ostende u Třeboně

Pláž Ostende.

Na jihovýchodní straně třeboňského rybníka Svět, nedaleko Schwarzenberské knížecí hrobky, naleznete vyhlášenou pláž Ostende. Ta patří mezi nejoblíbenější koupací místa v Třeboni. Vhodná je zejména pro rodiny s dětmi: mají tu velkou skluzavku, trampolínu nebo dětský koutek. Na pláži je zákaz volného pobíhání psů. Písčitou pláž můžete během letních dní využít pro koupání i sportování, třeba si zahrát nohejbal nebo pálkovanou, samozřejmostí je občerstvení a posezení v místní hospůdce, kde servírují skvělé utopence, na které vám ale neprozradí recept ani za nic. Také si tu můžete zapůjčit šlapadlo a vyrazit prozkoumávat Svět - tady vám fakt leží u nohou. A ty západy slunce…

Nejjižnější bod země

Nejjižnější bod České republiky.

Tam, kde republika začíná i končí… Nejjižnější bod České republiky naleznete na území zaniklé obce Radvanov na česko-rakouské hranici v katastru Dolní Drkolné, části města Vyšší Brod. Nejjižněji položený bod naší země je označený vysokým žulovým kamenem s pamětní deskou, informační tabulí, hraničním kamenem a schránkou s razítkem. Pěšky se sem můžete vypravit například z Vyššího Brodu po žluté turistické značce, která vás zavede kolem rybníku Mlýnec až k hraničnímu přechodu Radvanov-Rading. Odtud už je to k nejjižnějšímu bodu jen asi tři sta metrů po pěšince. Trasa je dlouhá asi deset a půl kilometru. Naopak autem sem dorazíte nejlépe přes rakouskou stranu - z Vyššího Brodu do Studánek a odtud přes hraniční přechod Studánky-Weigetschlag do rakouského Radingu. Asi 2,5 km za hranicí odbočíte k osadě Rading a pokračujete po úzké silnici stále rovně, po pravé straně minete restauraci a po dalších cca. 400 metrech za ní se nachází malé parkoviště (dál je zákaz vjezdu). Pak už jenom dojdete k výše zmíněnému hraničnímu přechodu pro pěší a cyklisty.

Křížová cesta v Římově

Křížová cesta v Římově.

Jednou z nejznámějších jihočeských křížových cest je ta v Římově u Českých Budějovic. Barokní křížová cesta, která je rozšířena na 25 zastavení, vznikla na přelomu 17. a 18. století. Iniciátorem založení poutního místa s Loretánskou kaplí byl českokrumlovský jezuitský lékárník Jan Gurre. Jednotlivé kapličky jsou rozmístěné v rozmanitém terénu a podle legendy jejich umístění odpovídá zastavením tradiční křížové cesty v Jeruzalémě. Kvůli jejich zaměření putoval kapucínský páter Alex do Svaté země. Celou cestu pro přehlednost vyznačuje okružní naučná stezka Křížová cesta v Římově, která měří necelých pět kilometrů a je tak příjemnou a nenáročnou procházkou nejen pro prázdninový den. A vykoupat se můžete v Malši.

Svatý kámen u Cetvin

Svatý kámen.Zdroj: jiznicechy.czZhruba tři kilometry na východ od Dolního Dvořiště, nad říčkou Tichou, stojí významná církevní památka - poutní místo Svatý kámen s kostelem Panny Marie Sněžné. Název místo získalo kvůli legendě, jež se váže k rozpůlenému balvanu, na kterém se údajně zjevila Panna Marie. Kostel i přilehlá kaple s kameny jsou přístupné denně od rána do večera, zhruba od 9 do 19 hodin. Barokní kostel se nachází na mírném návrší s přístupovou cestou z Rychnova lemovanou šesti kapličkami. Najdete zde i studánku, jejíž vodě se připisují zázračné účinky.