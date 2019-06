I přes nepřízeň počasí krátce před 17. hodinou vysvitlo v parku „Na Zadražilce“ slunko. Slavnost zahájil Soběslavský žesťový soubor a návštěvníky přivítala referentka informačního střediska Michaela Pimperová. „Sešli jsme se v tomto krásném prostředím, abychom společně na tohoto významného skladatele vzpomněli a odhalili jeho bustu,“ připomněla. Čestnou stráž zde drželi zástupci baráčnické obce Vitoraz.

PŘÁNÍ Z RADNICE

Několik slov si připravil i starosta Jindřich Bláha. „Velmi mě těší, že se můžeme setkat při tak milé příležitosti jako je výročí narození skladatele, umělce a dirigenta Otakara Ostrčila. Po jeho smrti na tomto místě byla nejdříve pamětní deska, později i busta na pomníku, kterou někdo bohužel odcizil. Přeji si, aby s námi nová zůstala déle než ta minulá, minimálně těch sto čtyřicet let, které tu slavíme,“ vyslovil přání.

Vedoucí Blatského muzea a zástupce ředitele Husitského muzea pro sbírkotvornou činnost Daniel Abazid si pro všechny příchozí připravil střípky ze života oslavence. „Rád bych připomenul především letní pobyty umělce v Soběslavi, které posloužily k jeho tvorbě. Prožíval zde skutečnou idylu, jak i napsal ve svém dopise. Velmi pohodlně, zde bydlím a mohu i trochu pracovat,“ ocitoval.

MILOVANÉ MĚSTO

Zachovány zůstaly i pamětní dokumenty Ostrčilovy manželky Julie. „Po roce naplněným pilnou prací v Národním divadle a účastí na bohatém kulturním pražském životě byl pro něj radostnou a osvobozující představou pobyt v Soběslavi. Zamiloval si toto krásné město, protože mu skýtalo všechny možnosti k oddechu i práci. Den začínal snídání v rozkošné zahradní besídce, odkud rád sledoval řád a přesnost projíždějících vlaků. Pak se uchyloval do pokoje s klavírem, kde usedl ke svým partiturám a komponoval. Krásná řeka a plovárna mu byly v poledním čase osvěžením.“

V létě sem jezdívali manželé Ostrčilovi společně se svou jedinou dcerou Blankou. Z vily na nábřeží Černovického potoka, tak pocházelo také mnoho dětských vzpomínek. „S otcem jsme chodívali na místa nám zvlášť milá, k Novém rybníku, do lesa Svákova a k řece Lužnici. Obešli jsme náměstí, popovídali se známými. Prázdniny tu vždy rychle utekly. Otci bylo toto město a jeho okolí velkou inspirací, mě bylo městem dětství, na které se nezapomíná,“ přečetl i střípek z jejího vzpomínání.

ZANECHAL STOPU

Nábřeží, kde Ostrčilovi bydlívali nyní nese jméno Otakara Ostrčila. V parku u Nového rybníka v roce 1941 byla nejdříve odhalena pamětní deska. V roce 1962 k ní za účasti tehdejšího šéfa opery Národního divadla Jana Seidela i manželky a dcery Otakara Ostrčila přibyla jeho busta. Dílo první české akademické sochařky Karly Vobišové. „Letní jas na Ostrčilův pomník zářil až do roku 2009, kdy neznámému zloději stál výdělek ze sběrny druhotných surovin za to, aby ho připravil o bustu,“ posteskl si Daniel Abazid.

O výrobu nové busty se zasloužilo město Soběslav a jako předlohu poskytlo Blatské muzeum kopii té původní ze svých sbírek. „Věřím, že tak obnovený pomník opět zazáří v červnovém slunci rouben nádhernou kulisou přírody, jak uvedla jeho dcera o původní bustě,“ dodal.

OTEVŘENÍ EXPOZICE

Otakar Ostrčil rád poslouchal i lidové písně, a tak mu na počest zazpíval pěvecký sbor Anonym Voice pod vedením Ireny Molíkové hned tři vázané k Soběslavku. Program posléze pokračoval ještě ve Smrčkově domě, kde byla na závěr slavnostně otevřena stálá expozice věnovaná jeho osobnosti. „Je to taková jeho pamětní síň. Nebo spíše pohled do jeho bytu. Lidé se tam o něm hodně dozvědí a prohlédnout si i takovou fotogalerii. Vybavení je autentické od lampy, přes obrazy, až třeba po kuřácké potřeby. A protože to byl hudební skladatel, tak jsme vytvořili i audiokoutek, kde si návštěvníci budou moci poslechnout jeho hudbu, včetně tří skladeb, které napsal přímo v Soběslavi,“ uzavřel Daniel Abazid.

Programu se zúčastnila mezzopranistka Karolína Berková, klavíristé Martina Pechová a Tomáš Víšek, recitátor Miroslav Čížek a další významní hosté se svou zdravicí.