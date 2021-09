V sobotu 11. září ve 14 h uslyšíte znovu husitský chorál na Žižkově náměstí. Tamtéž zazpívá v 18 h Aneta Langerová. Ve 20.30 h vystoupí Dasha se sólisty z Moodance orchestra. Na Náměstí Mikuláše z Husi vznikne v sobotu dětský plácek, kde budou k vidění historické atrakce a dětská divadelní představení. Například ve 13 h hraje Studio dell'arte pohádku Popelka. V 16 h se těšte na loutkovou pohádku Tři přadleny v podání Divadla eMILLIon. Mezi 10. a 17. h se můžete stát mladým práčetem v družině Jana Žižky, a to na husitských stanovištích na trase náměstí Mikuláše z Husi - Holečkovy sady – Tismenické údolí. Před Střelnicí najdete požární techniku a na zahradě Střelnice se bude koncertovat. Třeba v 19 h uslyšíte Tarapaca Jazz. Ve 20.30 h bude hudební Vzpomínka na Ivana Smažíka s uskupením Karel Kobližka Quintet a Evou Emingerovou. Teen zóna nejen pro mladé a bajkery bude na náměstí T. G. Masaryka. Na Velkém šanci se bude šermovat, ve 22.30 h vás přijde na řadu ohňová show. Ve 22 h uvidíte nad Jordánem ohňostroj. Večer na Žižkově náměstí zakončí ve 22.30 h rocková formace Flamego Renunion Session.

Co vás na festivalu čeká? Například v pátek 10. září po slavnostním zahájení zazní ve 20.10 h nová verze husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci díky táborskému symfonickému orchestru Bolech, táborským pěveckým sborům, rockové kapely a pod taktovkou dirigenta Erena Başbuğa. Ve 21 h se těšte na tematickou show k výročí festivalu Ohňový Tábor. Přijede Jan Žižka, nebudou chybět kostýmy, temperament a atmosféra. Ve 22 h vystoupí Jiří Pavlica a kapela Hradišťan.

Město vydává k výročí 30 let Táborek almanach vzpomínek osobností, které se na festivalu a jeho vzniku podílely.

Historický mezinárodní multižánrový festival Táborská setkání se letos bude konat již po třicáté. Připadá na termín od tohoto pátku 10. do neděle 11. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.