Otec oblíbené herečky Jiřiny Bohdalové, která 3. května slaví 92. narozeniny, se narodil na Českokrumlovsku. Slavná „Bohdalka“ měla předky i v Netřebicích nebo u Kamenného Újezdu.

Jiřina Bohdalová | Foto: Deník/Martin Divíšek

Ohlédněte se s námi v článku, který jsme připravili k hereččiným 90. narozeninám.

Oblíbená česká herečka Jiřina Bohdalová měla předky v Mojném na Českokrumlovsku. V roce 1905 se tu v jednom z domků narodil její otec František Bohdal, který byl truhlářem. Její matka Marie rozená Brunnerová pracovala jako služebná a věnovala se ochotnickému divadlu. Starostu obce Jana Homolku tento fakt potěšil. „Mám radost, že máme takového rodáka a Jiřina Bohdalová má u nás kořeny,“ sdělil.

Podle jeho slov Františka Bohdala vzpomněla i místní třiadevadesátiletá pamětnice. „Je to moje teta a pamatuje si, že se zde narodil a žil. Potom se ale odstěhovali a žádné další příbuzné tu nemají,“ uvedl Jan Homolka. K životnímu jubileu by umělkyni popřál především zdraví. „K narozeninám bych jí popřál hlavně zdravíčko a aby ta epidemie už ustoupila a vrátilo se vše k normálu. Pro ni jako činnou herečku to musí být hrozné. Tak aby si ty prkna na divadle ještě užila,“ vzkázal starosta z Mojného.

Hereččin rodokmen sahá také do katastru obce Kamenný újezd na Českobudějovicku. Podle starostky Jitky Šebelkové Jiřina Bohdalová před lety navštívila při natáčení dokumentárního pořadu Tajemství rodu místní kostel. „Bohdalovi měli nějaký vztah ke statku v Milíkovících, tam měl její rod praprapředky,“ zmínila.

Její předek Bohdal měl kostelu věnovat kdysi ornát a vlastnili zde i rybník Bohdal. V Bukovci i v Kamenném Újezdu dosud žijí její vzdálení příbuzní. Další její předci by měli být také z Netřebic na Českokrumlovsku. V Netřebicích se podle neoficiálního rodokmenu herečky narodila roku 1881 její prababička Barbora, stejně jako roku 1845 prapradědeček Matěj Bohdal.

Starostka Netřebic na Českokrumlovsku Jana Vomáčková získala informace od současného majitele domu, kde se předci Jiřiny Bohdalové narodili. Podle jejích slov Matěj Bohdal (*1845,+ 1916) byl její pradědeček a měl asi 8 dětí. „Jedním z nich byla dcera Barbora (* 1881, + 1960), tedy babička paní Bohdalové, její syn František (* 1905, + 1985) byl otcem Jiřiny Bohdalové,“ upřesnila.

Až do roku 2010 v Netřebicích vždy Bohdalovi bydleli. „Podle rodokmenu na čísle popisném 61, což by měl být původní dům Bohdalových, ale také na číslech popisných 19 a 14,“ informovala Jana Vomáčková.

Sama Jiřina Bohdalová v rozhovoru pro Reflex o tatínkovi uvedla: "Narodil se v Mojném u Českého Krumlova, ale žil v Trhových Svinech, kam jsem pak já jako malá holka jezdila za babičkou. Takže jsem vlastně Trhová Sviňačka. Tatínek byl truhlář a také on se vydal za výdělkem do Prahy. S maminkou se potkali ve vinohradské zahradní restauraci U Komenských."