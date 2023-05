V souvislosti s obnovou lávky na návodní straně údolní nádrže dojde ke krátkodobé a úplné uzavírce Jordánské hráze v Táboře. Důvodem je demolice mostu nad přelivem vodní nádrže.

Jordánskou hráz čeká přes víkend úplná uzavírka. Bude se bourat most. | Foto: Luboš Dvořák

K uzavírce dojde v sobotu 27. 5. od 22 hodin do neděle 28. 5. do 6 hodin následně a ještě v neděli 28. 5. od 22 hodin do pondělí 29. 5. 2023 do 4 hodin. Stavební firma musí v prostoru mostu takzvaně "zapatkovat" těžkou jeřábní techniku, díky které se budou odvážet rozebrané kusy mostní konstrukce. Silnice tedy bude přes noc na několik hodin zcela neprůjezdná včetně sanitek a autobusů.

V uvedených časech bude ovlivněn průjezd MHD následujícím způsobem: celková uzavírka se dotýká 26 autobusových spojů MHD. Cestující budou vyhláškou na zastávkách upozornění na zpoždění, které autobusy budou mít z důvodu objízdné trasy.

Jak se noční demolice mostu promítne do MHD?

1. Směr Klokoty – Kovosvit Sezimovo Ústí: autobusy, které budou vyjíždět z Klokot, pojedou přes Náchodské sídliště, dále přes zavěšený „harfový“ most a Čekanice na autobusové nádraží. Z autobusového nádraží pojedou přes třídu 9. května. U hotelu Palcát vznikne náhradní zastávka za Křižíkovo náměstí. Poté odbočí do ulice Budějovická směrem k Poliklinice a dále pojedou po své trase do Sezimova Ústí II., nebo do Plané nad Lužnicí. Autobusy směrem na Kovosvit obslouží všechny zastávky.

2. Směr Kovosvit Sezimovo Ústí – Klokoty: po zastávku Autobusové nádraží pojedou autobusy po běžné trase. Z autobusového nádraží najedou autobusy na objízdnou trasu přes Čekanice, zavěšený „harfový“ most a Náchodské sídliště do zastávky Písecké rozcestí. Dále po své trase do táborských Klokot. Nebudou obsluhovány zastávky Poliklinika a U Reálky.

Důležité upozornění je, že průchod pro pěší bude během demoličních prací vždy zajištěn.