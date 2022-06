Řada lidí se ptá na praktické dotazy, na které město Tábor odpovídá.

Můžu se během odpoledne koupat a jak se mám chovat?

Jde o poctu vodní nádrži, takže přístup k vodě zůstane zachován. Návštěvníci plovárny by měli mít na paměti, že ve 20.30 hodin začne koncert špičkové symfonické hudby a neměli by být hluční. Všechna přístupová místa do vody zůstanou stále přístupná.

Budeme sedět v trávě, nebo na lavičkách?

Na místě připravíme křesílka a lavice pro několik stovek diváků. Kapacita sokolské plovárny je však mnohem vyšší a travnatá prostranství umožní svobodně zaujmout volná místa. Doporučujeme přinést si deku či skládací sedačku.

Mohu přijet na plovárnu autem?

Upozorňujeme, že na parkovišti plovárny nebude možné ve čtvrtek od samého rána zaparkovat. Místa budou vyhrazena pro účinkující a pro obsluhující techniku. Využijte, prosíme, parkovací dům Centrum pod Střelnicí a parkoviště ve Dvorcích a před zimním stadionem. Na koncert přijďte pěšky, nebo přijeďte MHD.

Jak se mám na koncert obléci?

Jde o akci pod širým nebem, není nutné řídit se přísně společenskou etiketou. Město Tábor pouze doporučuje obléci si „slušný civil“, chcete-li Dress Code Casual. Pozor také na nestabilní počasí, předpovědní modely s velkým množstvím srážek na čtvrtek večer sice nepočítají, ale je dobré mít s sebou deštník a bundu.

"Město Tábor se omlouvá uživatelům za středeční a čtvrteční omezení v prostoru plovárny. Děkujeme za pochopení a těšíme se na výjimečný zážitek v působivém prostředí „biblické“ vodní nádrže Jordán," uzavřel mluvčí radnice Luboš Dvořák.