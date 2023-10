Jordánskou hráz v Táboře čeká o víkendu další úplná uzavírka

Stavba nové lávky na návodní straně Jordánu si vyžádá další úplnou uzavírku. Důvodem úplné uzavírky je odbednění/zabednění sloupů za pomoci jeřábu. Termín tohoto dopravního omezení je v plánu ze soboty 14. října od 22 h do neděle 15. října 2023 do 4 hodin (I. etapa) a z neděle 15. října od 22 h do pondělí 16. října 2023 do 4 hodin (II. etapa).

Už od dubna opravují stavaři Jordánskou hráz v Táboře. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová