Jonáš Kešnar chce zlato z paralympiády

Jindřichův Hradec/ROZHOVOR/ – Zlato, stříbro a tři bronzové medaile nedávno přivezl z italského Janova, kde se konaly Evropské paralympijské hry mládeže, šestnáctiletý hradecký plavec Jonáš Kešnar.

Na první pohled skromný mladík, kterému od narození chybí část ruky, má ale mnohem vyšší cíle.



Na posledních závodech jste měl velký úspěch. Co bylo nejnáročnější?

Je to zatím můj největší úspěch. Přivezl jsem zlato ze čtyřstovky kraul, na polohové dvoustovce jsem byl druhý a třetí místo mám ze stovky znak, kraul a motýlek. Nejnáročnější byl pro mě ale závod na sto metrů prsa. To bylo těžké, protože mi tenhle styl moc nejde.



Jaká byla vaše cesta na nedávné evropské klání?

Jsem pětinásobný mistr republiky. Plavat jsem začal asi ve třech letech, závodit jsem začal na malých závodech asi v sedmi. K plavání se zdravými jsem se dostal asi ve třinácti. Do té doby jsem plaval s hendikepovanými tady v Hradci. Tréninky se zdravými plavci jsou sice náročnější, ale pořád se můžu posouvat a jít ve stopách těch, kteří mají všechno a jsou zdraví. Plavat jsem začal i kvůli tomu, že jsem měl špatná záda a plavání mělo pomoci s tím, aby se to zlepšilo. Potom jsem zjistil, že mi nestačí plavat dvakrát týdně s hendikepovanými, tak jsem začal víc trénovat se zdravými.



Takže s hendikepem se potýkáte už od malička?

S hendikepem jsem se už narodil. Je to jednodušší, než když se to člověku stane během života a musí si pak zvyknout na to, že některé věci neudělá sám. Když to máte od malička, jste zvyklí, že některé věci dělat nemůžete.



Připravujete se teď na nějaké další důležité závody?

Teď bych se chtěl dobře připravit na mistrovství světa, kam jsem se dostal právě díky úspěchu na evropských závodech. Chtěl bych si zlepšovat časy hlavně proto, že se chci dostat na paralympiádu. Mistrovství Evropy se ale plavalo v pětadvacetimetrovém bazénu, ale pro kvalifikaci je potřeba zaplavat časy z padesátkového a ten na mistrovství svět bude. Třeba na stovce kraul mám osobní rekord 1,02 a limit je 55 vteřin. Mám asi tak tři roky na to, pořádně to vylepšit.

Jste v prvním ročníku na obchodní akademii. Daří se vám skloubit tréninky a školu?

Trénuji devětkrát týdně, dvoufázově, volno mám jen v sobotu. Skloubit se školou se to zatím moc nedaří. Víc se soustředím na plavání. Asi by byl dobrý individuální plán, ale zatím jsem o tom nějak moc nepřemýšlel. Ve škole mě baví nejvíc tělocvik, samozřejmě, a potom asi matematika, kde děláme poměrně zábavné věci.



Už víte, čím byste se chtěl zabývat, až vystudujete?

Co bych chtěl do budoucna dělat, to zatím ještě nevím. Rozhodně se chci ale věnovat dál plavání, a to i profesionálně. Od mala je můj velký cíl vyhrát zlatou na paralympiádě, vyrovnat se světovým paralympijským vítězům jak časově, tak i tím, že se tam vůbec dostali. Mým vzorem je ale Michael Phelps. Dá se říct, že sport je můj život.