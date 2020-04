Jak v úterý večer sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslava Kotrbová, za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 311 nových suspektních vzorků osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19.

"Pozitivní byli tři lidé a ve všech třech případech šlo o nákazu kontaktem s již dříve pozitivně testovanou osobou. Musím, bohužel, potvrdit informaci, že došlo k prvnímu úmrtí v Jihočeském kraji v souvislosti s COVID-19. Jednalo se o komorbidní pacientku, tedy pacientku se souběhem několika velmi závažných onemocnění, ve věkové kategorii 65+. Zaznamenali jsme i jednoho nově uzdraveného pacienta. To znamená, že počet osob, které už ani po dvou opakovaných vyšetřeních nevylučují koronavirus SARS-COV-2, se v regionu zvýšil na čtyři,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Jižní Čechy jsou tak dle jejích slov v rámci České republiky stále krajem s nejnižším relativním výskytem onemocnění, tedy s nejnižším počtem případů přepočteným na 100 tisíc obyvatel. Podle večerních dat Ministerstva zdravotnictví dosáhl relativní výskyt v regionu 19,35 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel. Jen pro srovnání. V Praze, kde je nemocných nejvíce, činil relativní výskyt ke stejnému okamžiku 90,96 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel.

Onemocnění podle okresů

„K úterní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat Krajské hygienické stanice v regionu mezi nemocnými 73 žen a 50 mužů. Třiatřicet nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku, jednadvacet na Českokrumlovsku, dvacet na Českobudějovicku, šestnáct na Prachaticku, čtrnáct na Táborsku, jedenáct na Jindřichohradecku a osm na Písecku,“ doplnila epidemioložka jihočeské Jitka Luňáčková.

Nakažené jsou jak děti, tak i senioři

Mezi nemocnými je pět dětí ve věku do 14 let. Jedenáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let. Dvaadvacet v kategorii od 25 až 34 let, dvaadvacet v kategorii od 35 do 44 let, osmnáct v kategorii od 45 do 54 let a sedmnáct v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 28 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 5918 osob. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo aktuálně 750 Jihočechů.

Počet repatriantů, kteří se v posledních dnech vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v úterý zvýšil o čtyři osoby na celkových 85. Nákaza byla v minulých dnech prokázána zatím pouze u jednoho z nich.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to po jejich verifikaci.

Aktuální situace výskytu COVID-19 v Jihočeském kraji (údaje k 7. 4. 2020, 18. hod.)

Kumulativní počet potvrzených případů 123 (denní přírůstek +3)

Kum. počet osob indikovaných k testování 5918

Počet testovaných vzorků za 24 hod. 311

Počet karantén (aktuálně) 750

Kumulativní počet vyléčených: 4

Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko 33 (denní přírůstek +2)

Českokrumlovsko 21 (denní přírůstek 0)

Českobudějovicko 20 (denní přírůstek 0)

Prachaticko 16 (denní přírůstek 0)

Táborsko 14 (denní přírůstek 0)

Jindřichohradecko 11 (denní přírůstek 0)

Písecko 8 (denní přírůstek +1)

Nemocní podle pohlaví:

Ženy 73

Muži 50

Nemocní podle věku:

0-14: 5

15-24: 11

25-34: 22

35-44: 22

45-54: 18

55-64: 17

65+ : 28