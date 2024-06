Už v příštím roce by cestující na IV. železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Prahou mohli vozit rychlostí 200 kilometrů v hodině. Na Táborsku se v těchto dnech testuje jízda pendolinem na několika tratích.

Na jihu testují pendolino. Na trati České Budějovice - Praha by se už příští rok mohlo svištět 200 km/h. | Foto: se svolením města Tábor

Od pondělí je možné vidět v Táboře pendolino. Jak Deníku sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová, začalo testování jízd pronajatým pendolinem na několika tratích. „Na IV. koridoru se testovala jízda v rychlosti 200 kilometrů v hodině. Další testy se uskuteční v nočních hodinách z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Vždy se testuje konkrétní věc ve vztahu k prvkům infrastruktury,“ vysvětluje mluvčí.

Správa železnic na informační platformě X ve středu zveřejnila i video z jízdy pendolina.

„Tento týden jsme zahájili zkušební jízdy na zmodernizované trati z hlavního města do Českých Budějovic. Cílem je ověření možnosti zavést pro naklápěcí vlaky rychlost až 200 km/h. Testování dvousetkilometrové rychlosti bude probíhat až do letních prázdnin. Pro jízdy používáme pendolino od Českých drah, které je vybaveno měřicí technologií od společnosti DB Systemtechnik. Výsledky navíc použijeme i k diagnostickým zkouškám pro stanovení dynamických účinků projíždějících vlaků na koleje a konstrukce podél trati nebo pro hluková měření v obydlených oblastech,“ uvádí Správa železnic.

Jak uvedl server zdopravy.cz, až 200 km/h může naklápěcí jednotka dosáhnout na novém úseku Sudoměřice – Votice. Úsek, který se otevřel v roce 2022. Po zahájení stavby byl přeprojektovaný pro rychlost 170 km/h pro normální soupravy a až 200 km/h pro soupravy s naklápěcí skříní. Podobná je situace také na úseku Doubí – Soběslav o něco jižněji na stejném koridoru, kam se testovací pendolino přesune v nadcházejících dnech.

Pokud se na trati z Budějovic do Prahy skutečně podaří dosáhnout rychlosti dvou set kilometrů v hodině, mohla by se cesta z jihočeského krajského města do toho hlavního zkrátit na devadesát minut.