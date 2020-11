Podle čerstvě zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) navštívilo od začátku července do konce září jihočeský region celkem 780 744 hostů, z toho 703 059 domácích a 77 685 zahraničních, což zajistilo i v krizi meziroční propad o pouhá tři procenta. Ve srovnání s rokem 2019 přijelo o 22 procent víc domácích turistů, cizinců však dorazila pouze třetina. To ovšem manažeři JCCR očekávali.

„Hlavním důvodem byla samozřejmě koronavirová pandemie, zejména do Českého Krumlova mířili poslední roky v hojné míře především Asiaté, kteří letos nepřijeli vůbec. Ti zde představovali přibližně polovinu veškeré zahraniční klientely. Už před jarním lockdownem bylo jasné, že nedorazí, a vzhledem k situaci s nimi nemůžeme počítat ani v nejbližších několika dalších sezónách. V první fázi nás to vedlo k zaměření se na domácí turisty, pro které jsme připravili projekt Léto v jižních Čechách. Do budoucna se musíme zaměřit na turisty z jiných, především evropských zemí,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

Turistickou sezónu zachránila kampaň Léto v jižních Čechách

Přestože stávající podzimní lockdown turismus na jihu Čech, podobně jako jinde, znovu zcela ochromil, jsou podle ředitele JCCR letní data nadějí, že velká část poskytovatelů služeb v cestovním ruchu koronavirovou krizi přežije. Sice s velikými ztrátami, ale přežije. „Zásadní je bilance počtu přenocování ve třetím čtvrtletí. Více než 2,8 miliónu nocí. To je nepochybně významný úspěch, protože jsme nejen všechny v České republice předběhli, ale podařilo se významně eliminovat jarní ztráty,“ doplnil Polášek.

Vytíženost ubytovacích zařízení v nižším cenovém segmentu dosáhla na jihu Čech meziročního srovnání s loňskem, ztráty rostou úměrně tomu, jak roste cena ubytování. Obecně lze konstatovat, že jihočeské kempy dosáhly na své loňské tržby, pětihvězdičkové hotely jsou na čtvrtině tržeb roku 2019.

Jihočeský hejtman Martin Kuba v této souvislosti připomněl, že Jihočeský kraj přišel jako první, už v polovině června, se systémem slevových voucherů na ubytování, čímž výrazně podpořil motivaci domácích turistů strávit léto na jihu Čech. „V efektivní a koncepční podpoře cestovního ruchu musí kraj samozřejmě dál pokračovat,“ konstatoval hejtman.

Podobně se vyjádřil i jeho první náměstek František Talíř, v jehož gesci je právě cestovní ruch. „Cestovní ruch je jihočeským fenoménem a mám velkou radost, že jsme mohli v našem kraji přivítat rekordní počet domácích turistů i návštěvníků z okolních zemí. Velmi si vážím všech Jihočechů pracujících v cestovním ruchu, kteří jim nabízejí skvělé služby i profesionální přístup. Právě jim chceme v průběhu zimní sezóny i v celém příštím roce poskytnout maximální podporu tak, aby přežili ztráty, které přináší epidemie COVIDu. A také udělat maximum pro to, aby se k nám i v roce 2021 turisté rádi vraceli a bylo jich ještě více, než letos. Zvládli jsme to na jaře, zvládneme to i nyní,“ zdůraznil.

V loňském roce zaznamenal Jihočeský kraj historicky nejvyšší návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení a meziroční nárůst počtu přenocování o zhruba tři procenta. V reálných číslech to znamenalo, že se v roce 2019 na jihu Čech ubytovalo loni zhruba 1,8 miliónu hostů na téměř 4,5 miliónu nocí. Na jednoho hosta připadalo v průměru 2,5 přenocování, přičemž průměrný host z ČR přespal třikrát a průměrný host ze zahraničí 1,7 krát. Průměrná doba pobytu činila 3,5 dne a zůstala tak, stejně jako průměrný počet přenocování, meziročně prakticky nezměněna. V jižních Čechách se loni ubytovalo téměř 1,2 miliónu hostů z tuzemska a více než 636 tisíc ze zahraničí, což představuje procentuální skóre 64 : 36 ve prospěch domácích návštěvníků. Bilance Češi / cizinci v počtu přenocování loni činila v procentech 76 : 24. Více než polovinu všech zahraničních hostů regionu tvořili už zmínění Asiaté.