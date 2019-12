Velké změny se týkají dopravy v regionu v posledních letech. Například na železnici byl k počátku prosince završen trend, kdy se postupně rušilo vydávání jízdenek na přepážkách ve stanicích.

Od 1. prosince byl ukončen výdej jízdenek Českých drah ve stanicích a zastávkách Hluboká nad Vltavou, Bechyně, Kardašova Řečice, Lomnice nad Lužnicí, Majdalena, Písek město, Planá nad Lužnicí, Putim, Ražice, Sepekov, Suchdol nad Lužnicí. Od 15. prosince k nim přibude ještě Milevsko.

Podle tiskové mluvčí Českých drah Gabriely Novotné jsou důvody ekonomické. „Dochází k rušení zejména menších stanic, kde není prodej z ekonomického hlediska rentabilní. Jízdenky si tedy cestující zakoupí přímo ve vlaku u průvodčího,“ říká Gabriela Novotná.

České dráhy se totiž celorepublikově nedohodly se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) na prodloužení smlouvy. Podle smlouvy výpravčí, kteří patří pod SŽDC, dosud za provizi prodávali jízdenky Českých drah. V některých místech pak končí přímo zaměstnanci Českých drah. Napříště cestující, nastupující v uvedených místech, získají jízdní doklad ve vlaku od průvodčích nebo ho mohou zakoupit předem přes internet. Tato praxe už u dopravce funguje řadu let. A zejména mladou generací je jednoznačně preferován nákup přes internet.

V jižních Čechách se budou pro České dráhy jízdenky vydávat už jen ve 13 stanicích – Strakonice, Protivín, Zliv, České Budějovice, Písek, Blatná, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Tábor, České Velenice, Třeboň, Třeboň lázně, Jindřichův Hradec.

V okolí Českých Budějovic ale mohou cestující využít i jinou možnost - integrovaný dopravní systém.

V jižních Čechách je integrovaný dopravní systém, který zastřešuje organizace JIKORD zřizovaná krajem, provozován bohužel zatím jen v okolí Českých Budějovic. Do systému patří kromě vlaků a příměstských autobusů vybraných dopravců i linky Dopravního podniku města České Budějovice. Podle Jiřího Čekala, dopravního specialisty JIKORDu, si zájemci mohou koupit jízdní doklad na sedm, třicet nebo devadesát dnů. "Náš systém se orientuje primárně na pravidelné cestující. Na tento cenově zvýhodněný časový kupon mohou v rámci zakoupených zón uskutečnit libovolný počet jízd, podobně jako třeba na předplatní jízdenku v MHD.“ říká Jiří Čekal.

Získat doklad lze prostřednictvím předprodejních míst zapojených dopravců. Těmi jsou GW BUS, ČSAD AUTOBUSY ČB (Busem), COMETT PLUS, Dopravní podnik města ČB, České dráhy, GW Train Regio, a od 15. 12. by to měla být i ARRIVA vlaky v úseku České Budějovice - Zliv. Bližší informace lze získat na webových stránkách www.idsjk.cz.

V systému je možné zakoupení jízdního dokladu na sedm, třicet nebo devadesát dnů, použitelného podobně jako průkazka na MHD. Ale platí jen pro zúčastněné dopravce (seznam na www.idsjk.cz).