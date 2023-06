Hlavní brzdou je podle jeho slov skutečnost, že firmy poptávají jiné profese a dovednosti, než mají evidovaní uchazeči. Jedná se o takzvanou strukturální nezaměstnanost, která aktuálně trápí řadu vyspělých zemí. Dalším problémem je fakt, že zhruba pětina nezaměstnaných má nějaký významnější zdravotní hendikep, který je pro ně u existujících pracovních nabídek limitující. Podobný nesoulad představ zaměstnavatele a možností zaměstnance nastává třeba také u maminek nebo tatínků pečujících o malé dítě nebo děti, případně u jedinců pečujících o jinou závislou osobu – třeba starší rodiče nebo prarodiče.

Tito lidé zpravidla poptávají kratší úvazky s dobrou dopravní dostupností, aby dokázali skloubit práci s péčí o děti nebo jiné členy rodiny, nicméně v nabídce takových příležitostí je na tom podle slov Pavla Kaczora bohužel náš region zatím dost špatně. To se týká i populární možnosti home office a dalších forem zaměstnávání.

„Řada rodičů, povětšinou maminek malých dětí, je v přijímání pracovních nabídek omezena péčí o potomka či potomky, kdy logicky nemohou akceptovat směnné provozy, služební cesty nebo pracovní dobu, která jim neumožňuje skloubit práci s péčí o rodinu. V tomto ohledu je na trhu práce bohužel jen minimum částečných úvazků nebo home office, které by uvedenému segmentu nezaměstnaných z hlediska jejich pracovního uplatnění velmi pomohly,“ dodal ředitel.

Šanci by mladé maminky mohly najít například v textilní výrobě. Petra Plemlová vybudovala v Táboře úspěšné textilní firmy Unuo a Unuodesign a už řadu let zaměstnává desítky žen, především ty s více dětmi a samoživitelky. Šanci u ní mají dle jejích slov právě matky s dětmi, které se po mateřské dovolené chtějí vrátit zpátky do práce.

„Směnný provoz nemáme, takže je to u nás pro maminky jednodušší. Sama mám čtyři děti, proto jsem zaměstnavatelka, která má pro maminky pochopení. Leckdy si samy myslí, že to zvládnou snadno, ale vstup do nové práce - hlavně pro maminky prvorodičky - je zkrátka často těžký. Maminky proto u nás většinou začínají na šestihodinovém úvazku, za měsíc či dva z toho uděláme třeba sedmihodinový. Maminky se zkráceným úvazkem jsou u nás vítány. Je dobře, pokud mají samy určitou realistickou představu, jak jsou schopné to zvládat. Rádi jim ale vyjdeme vstříc,“ uvedla již dříve Petra Plemlová.

Schopné šičky shání v podstatě permanentně. „Když je šikovná, je u nás vítána. Máme pro ně i široké spektrum odměn, snažíme se je zkrátka motivovat mnoha způsoby," uzavřela.

Pokud jde o opačnou stranu trhu práce, tedy volná pracovní místa, těch má táborský úřad práce aktuálně hlášeno 2 673. Zde je znát výrazný meziroční pokles, protože ve srovnatelném období před rokem volných míst evidovali 3 828. Na druhou stranu ubyla zejména dlouhodobě neobsazená pracovní místa, na která se často nedařilo najít české zájemce a podařilo se je obsadit až uprchlíky z Ukrajiny.

„Nutno říci, že trh práce momentálně nejvíce poptává řemeslné profese, ale také pracovníky do pozvolna se rozjíždějících sezónních odvětví, jako je cestovní ruch, ubytování a stravování. Tam je situace komplikovaná tím, že v době covidu řada pracovníků z těchto odvětví odešla kvůli nejistotě, která tam panovala, a většina z nich už se bohužel zpět nevrátila ani po skončení covidu, protože si v mezičase našli práci, která jim více vyhovuje a považují ji za stabilnější. O to více šancí mají potenciální brigádníci – třeba studenti, i když je jasné, že třeba kvalitního kuchaře brigádník jen těžko nahradí,“ upřesnil Pavel Kaczor.

Trvalý nedostatek pracovníků panuje také v oblasti tradičních řemesel – včetně stavebnictví, kde sice můžeme číst o určitém ochlazení, ale v poptávce zaměstnavatelů se podle Pavla Kaczora nic takového zatím moc neprojevuje. Stejně tak chronický je i nedostatek řidičů a technicky vzdělaných pracovníků na všech úrovních.

Míra nezaměstnanosti na Táborsku je v tuto chvíli 2,9 procenta a ve srovnání s ČR je výrazně nižší – republikově je na hodnotě 3,5 procenta.

V rámci EU Česká republika stále zůstává zemí s nejnižší nezaměstnaností, byť se aktuálně dělí o první příčku s Polskem. Nejhůře je na tom Španělsko a Řecko, kde je míra nezaměstnanosti stále dvojciferná (Španělsko 12,7 procenta a Řecko 11,2 procenta).