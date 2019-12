Podle režiséra Štěpána Benyovszkého novinka, kterou můžete vidět v dočasném divadelním areálu Bouda, ukáže, jak pracují režiséři i jak se vytváří pohyby u nového baletu. Taneční show bude pojata s nadsázkou.

V hlavní roli ředitele divadla uvidíte Jiřího Lábuse. Ten plánuje inscenaci ke sto letům divadla. „Je to tam přiznáno,“ naráží Štěpán Benyovszký na to, že i JD letos slaví sto let a právě Boudou. „Ředitel zjišťuje, jaké je poslání divadla,“ přibližuje dále děj. Na prknech v Boudě budou hledat baletní podobu Jiráskovy Lucerny. „Když to není podle představ, přijde vždy nový režisér,“ vysvětluje útrapy Jiřího Lábuse Štěpán Benyovszký. Ten jako jediný mluví. Řeší, co na Inscenační poradě (ne)funguje.

Multižánrové představení bude primárně baletní, uvidíte i současný tanec. „Prochází se totiž sto lety divadla,“ nastiňuje režisér. V tanečních stylech, kulisách i kostýmech se na scéně vystřídají různé éry od Národního divadla a přelomu 19. a 20. století, meziválečné období, socialismus a normalizace až po devadesátá léta.

Baletní soubor JD divadla zkoušel až v Praze, do Boudy se podíval až v posledních dnech. „Nebylo to jednoduché, ten prostor není tolik přizpůsobivý,“ myslí si Štěpán Benyovszký. Proto prý zvolili titul o „odhalování“ divadla. Soubor zatančí i na balkonech kolem scény.

Poprvé Inscenační poradu uvidíte ve čtvrtek 12. prosince v 19 h.

Termíny show



Čtvrtek 12. prosince od 19 h – premiéra



Pátek 13. prosince od 19 h



Sobota 14. prosince od 14 h



Sobota 14. prosince od 19 h



Neděle 15. prosince od 20 h