Jsou zubní lékaři v bezpečí, když jsou při práci skloněni nad pacienty při zákrocích?

My jakožto Česká stomatologická komora jsme stanovili hned 16. března přesný postup, jak mají zubní lékaři pracovat. Já jsem se inspiroval Korejí a Čínou, v korejské firmě v Daegu podnikám. Zjistil jsem, jaké používají typy respirátorů. Připravili jsme pandemický plán, byl nám doporučený plášť pro zubní lékaře, ale nakonec se osvědčily košile s krátkým rukávem, kdy si stomatolog snadno umyje a vydezinfikuje ruce.V Čechách nemáme zubního lékaře, co mám informace, který by se nakazil od pacienta. Říkám, že díky profesionálnímu oblečení jsou nejvíce chráněni před nákazou zdravotníci.

Mají zubaři dostatek chirurgických rukavic?

Já spotřebuji za den i sto párů rukavic. Nyní jich je dostatek. V začátku pandemie byl s rukavicemi problém, najednou v Evropě scházely. Někdo přikázal, že musí mít rukavice číšníci, kadeřnice…V tuto chvíli jsou naštěstí dostupné, ale stojí mnohem víc, než před začátkem pandemie. Respirátory jsou za devatenáct korun, v první vlně pandemie stály stovku, pak jejich cena klesla na pětasedmdesát korun. Nyní používáme české respirátory – až na jedno oddělení, které si oblíbilo čínské. Evropská unie nás nutí přestat používat chirurgické rukavice z ekologického důvodu. Jsou to denně spotřebované neskutečné haldy rukavic.

Jak podle vás covid-19 poznamenal České Budějovice?

Jezdím sem do Asklepionu jednou kvartálně. Všiml jsem si, že krásná restaurace v budově Piana zmizela, je vidět, že covid město zasáhl. Budějovický Asklepion si oblíbilo mnoho klientů, a tak musím říci, že toto město je rádo, že jsme tady.

V budějovickém Asklepionu ale zubní lékaři nesídlí. Pokud by někdo chtěl sehnat svého stomatologa v krajském městě, má smůlu.

Jakou cestou by tedy Jihočeši měli jít, pokud shání v našem kraji zubaře?

Lidé by měli jít na stránky www.dent.cz, kde je uveden seznam zubních lékařů. Lékaře najdete napříč jižními Čechami. Pokud jsou lidé ochotni jet o víkendu na nákupy do Prahy, proč by si nevyhradili čas na zubního lékaře, který například sídlí na druhé straně jihu Čech? V tom problém nevidím.

Myslíte, že v Budějovicích je kvalitních zubařů dostatek?

Budějovičtí zubaři jsou hodně dobří. Znám tu mnoho kvalitních zubních lékařů. Víte, Jihočeši jsou patrioti, vystudují v Praze medicínu a zase se vrátí do svého kraje plnit práci zubního lékaře. Záleží jim na svém okolí a na lidech, kterým mohou pomoci. Nejsou to lékaři, kteří by svým lidem utekli třeba do zahraničí.

Řešíte vy, jako Česká stomatologická komora, jak fungují zubní pohotovosti v kraji?

V České republice je síť zubních pohotovostí jedna z nejhustších na světě a financují je krajské úřady – na pohotovosti dostávají peníze od státu. V některých okresech, jako zde na jihu Čech, lékař slouží tak, jako je to v Německu a v Rakousku, tedy ve své vybavené ordinaci. Pak se nabízí varianta centrální pohotovosti, ale tyto pohotovosti nemají ideální podmínky pro zúčastněné. My jako komora, když nás kraj požádá, problémy pohotovostí pomáháme řešit. Pomůžeme úředníkům, jak tyto pohotovosti v daném kraji zajistit. Hlavním zdravotníkem krajských úřadů není většinou lékař. Z jižních Čech žádnou stížnost na zubní pohotovosti nemáme. Třeba v Ostravě jsme tento problém řešili.

S jakými zubními problémy chodí pacienti často do ordinace?

Vidíme, že klesá počet zubních kazů u lidí, kteří se o sebe starají. V Praze v ordinaciu dětí kazy už téměř nevidíme. Například romské děti mají zanedbané zuby, ale to je tím, že rodiče se o ně nestarají, nechodí s nimi na pravidelné prohlídky. V těchto případech je to horší než za socialismu, kdy zubní lékař chodil do škol a kontroloval dětem zuby. Já vždy říkám, že úroveň národa se pozná v péči o ty nejchudší. Tam musí Česká republika přidat. Ve Velké Británii existuje termín pro zničené dětské zuby, říká se tomu české zuby. Ale tím jsou myšlené děti imigrantů, Romů.