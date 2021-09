Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na hlasovacích lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které v reálných volbách kandidují. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga. Ten po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování.

V celé České republice platný hlas odevzdalo 40 899 studentů. Do projektu se přihlásilo 335 škol, výsledky voleb jich v řádném termínu odeslalo 312.

V pondělí 20. a úterý 21. září proběhly na středních školách po celé České republice Studentské volby. Středoškoláci si tak mohli „nanečisto“ vyzkoušet volit politické strany, hnutí a koalice, které kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v blížících se reálných volbách. Platný hlas odevzdalo 40 899 studentů. Do projektu se přihlásilo 335 škol, výsledky voleb jich v řádném termínu odeslalo 312. Projekt na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů uspořádala již po dvanácté společnosti Člověk v tísni.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.