Od čtvrtka do pátku přijaly laboratoře k vyšetření v regionu také rekordních 2 196 suspektních vzorků a 80 vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetření potvrdili hygienici k páteční 18. hodině 830 pozitivních případů. K nemocným přibylo 455 žen a 375 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (271), Táborsku (124), Strakonicku (107) a Písecku (104). „Ve sto čtyřiceti pěti případech byl příčinou nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a v osmdesáti v zaměstnání. Nově onemocnělo pětadvacet zdravotníků. Pětapadesát nových případů se týkalo pracovníků či klientů sociálních služeb. U dalších případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit. V pětadvaceti případech dnes šlo o nákazu v souvislosti se školami. K dnešku se od začátku září dotkla infekce dvou set tří škol na území kraje, uzavřeno je aktuálně devatenáct mateřských škol,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„Dnes jsme zaznamenali dosud největší počet testovaných vzorků. Bylo testováno 2 196 indikovaných vzorků a k tomu osmdesát vzorků od samoplátců. Osm set třicet jich bylo pozitivních, to je téměř osmatřicet procent. Bohužel, daleko smutnější je, že za posledních dvacet čtyři hodin zemřelo v kraji devět pacientů. Výrazně nejvíce za celých osm měsíců pandemie. Počet úmrtí v posledních dnech stoupá, v drtivé většině jsou to pacienti seniorského věku, stoupá i počet těžkých průběhů onemocnění. Chci moc požádat Jihočechy: Prosím, buďme ke starším lidem opravdu ohleduplní, riziko je reálné a snížit ho můžeme jedině tak, že budeme seniorům, jejich ochraně a bezpečí, věnovat maximální pozornost. Všichni. V rodinách, v zařízeních sociálních služeb i zdravotnických zařízeních. Moc za to děkuji. Ale vyšší počet závažných průběhů onemocnění registrujeme nejen u starších pacientů,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 7 150 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 2 438 na Českobudějovicku, 1 202 na Táborsku, 930 na Písecku, 873 na Jindřichohradecku, 755 na Strakonicku, 507 na Prachaticku a 445 na Českokrumlovsku. Třiasedmdesát nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 69 525 osob. V povinné karanténě se k páteční osmnácté hodině nacházelo 2 979 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pátek zvýšil o 80 na 8 876,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické, která testuje pouze indikované případy. Laboratoře SYNLAB provozují v Českých Budějovicích aktuálně dvě odběrová pracoviště pro odběry na vyšetření přímého průkazu infekce SARS-CoV-2. V nedávno otevřeném mobilním odběrovém pracovišti v českobudějovické Vrbenské ulici mohou na odběr dorazit jak pacienti indikovaní lékařem, tak samoplátci. Objednat se musí v obou případech přede, a to v novém online rezervačnímm systému na webu www.synlab.cz/covid-19. Odběrové pracoviště v ulici U Tří lvů přijímá pouze samoplátce a pro rezervaci na odběr zde slouží telefonní linka +420 731 595 088. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Nemocnice České Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou ve všední dny vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 5 844 žen a 5 550 mužů. Z celkových 11 394 dosud potvrzených případů je 3 966 z Českobudějovicka, 2 063 z Táborska, 1 418 z Písecka, 1 198 z Jindřichohradecka, 1 153 ze Strakonicka, 820 z Prachaticka a 776 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 814 dětí ve věku do 14 let. 1 534 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 1 619 do kategorie 25 až 34 let, 2 077 do kategorie 35 až 44 let, 2 321 do kategorie 45 až 54 let a 1 550 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 1 479 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.