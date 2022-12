V končícím 51. týdnu vzrostl v Jihočeském kraji počet akutních respiračních infekcí /ARI/ na 2 044 případů na sto tisíc obyvatel kraje. Ve srovnání s předcházejícím týdnem tak nemocnost v kraji vzrostla o 20 %. Co se týče chřipky a chřipkových onemocnění /ILI/, v uplynulém týdnu lékaři registrovali v relativních číslech, tedy počtu případů přepočtených na sto tisíc obyvatel regionu, 126 případů na sto tisíc obyvatel kraje. To představovalo významný nárůst o 162,5 procenta oproti 50. týdnu.

„Aktuálně byl v našem kraji zhruba o tři sta případů překročen epidemický práh, který je 1 700 případů na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší nemocnost je momentálně v okresech Český Krumlov a České Budějovice, výrazně nad epidemickým prahem jsou i okresy Jindřichův Hradec a Tábor, nižší nemocnost zatím registrujeme v západních okresech kraje na Písecku a Strakonicku. Co se týče věkových kategorií, největší nárůst jsme zaznamenali ve věkových skupinách počínaje mladými lidmi ve skupině 15 – 24 let přes dospělé až po seniory. V těchto věkových kategoriích se mezitýdenní nárůst pohyboval přibližně mezi 25 až 28 procenty,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

Vloni v 51. týdnu bylo v kraji registrováno 1 301 případů ARI na sto tisíc obyvatel, v roce 2020 v době proticovidových opatření pouze 578. Letošní výskyt je tedy vyšší než ve srovnatelném období vloni zhruba o 700 případů na sto tisíc obyvatel kraje.

Nejvyšší výskyt ARI je tradičně evidován ve skupině dětí do pěti let. Tady se relativní nemocnost zvýšila oproti předešlému týdnu o 17,5 % na 6 987 případů na sto tisíc. Mezi školními dětmi (6 – 14 let) byla 3 872 případů na sto tisíc (+14,5 %), mezi mladými lidmi (15 – 24 let) 2 217 případů na sto tisíc (+25,7 %), v populaci dospělých (25 - 64 let) bylo 963 případů na sto tisíc obyvatel (+24,7 %) a mezi staršími občany v kategorii 65+ nemocnost vzrostla o 27,8 procenta na 718 případů na sto tisíc.

Co se týče srovnání jednotlivých okresů, nejvyšší relativní výskyt mezi okresy Jihočeského kraje měl okres Český Krumlov, který k pátku registroval 2 817 případů na sto tisíc obyvatel okresu, a nemocnost tu mezitýdenně vzrostla o 3,5 %. Na Českobudějovicku bylo 2 749 případů na sto tisíc obyvatel a mezitýdenní nárůst o 19,9 %. Na Jindřichohradecku byla nemocnost 1 877 na sto tisíc (+ 78,4 %), na Táborsku bylo k dnešku 1 776 případů na sto tisíc (17,5 %), na Prachaticku 1 610 (+6,2 %), na Strakonicku 1 226 (+14,6 %). Nejnižší nemocnost má aktuálně okres Písek s 1 097 případy na sto tisíc (+17,5 %).

Co se týče chřipky a chřipkových onemocnění, i tady registrují hygienici největší nemocnost mezi předškolními dětmi: Ve věkové skupině 0 – 5 let je výskyt ILI 512 případů na sto tisíc (+ 139,3 %), mezi školními dětmi (6 - 14 let) je 256 na sto tisíc (+212,2 %), mezi mladými lidmi (15 – 24 let) 87 na sto tisíc (+58,2 %), mezi dospělými (25 - 64 let) 51 na sto tisíc (+218,8 %) a mezi seniory 60 na sto tisíc (+400 % oproti předešlému týdnu).