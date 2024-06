Program v pořadí již 19. ročníku hudebního festivalu, v jehož čele stojí mezinárodně uznávaná česká violistka Kristina Fialová, bude v letošním roce skutečně pestrý. Osm koncertů včetně festivalového „prologu“ čeká posluchače v různých krásných prostorách napříč Jihočeským krajem a nabídne přední české umělce i zahraniční hosty z Estonska, Slovenska a Japonska.

Ředitelka festivalu JKF, violistka Kristina Fialová a Igor Ardašef. Jihočeský komorní festival 2023. | Foto: Michal Žoudlík

První koncert Jihočeského komorního festivalu (JKF) podle mluvčí Veroniky Pospíšilové zazní v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci v sobotu 6. července. Představí se na něm ředitelka festivalu, violistka Kristina Fialová spolu s přední českou harfistkou Dominikou Svozilovou a uznávanou estonskou flétnistkou Oksanou Sinkovou. „Tato neotřelá kombinace nástrojů je vskutku unikátní a umělkyně zahrají díla od autorů jako G. Faure, A. Pärt či C. Debussy,“ přiblížila.

O týden později se akce přesune do Obrazárny Špejchar v Želči na Táborsku, kde se vystoupí multižánrová zpěvačka, houslistka a kvintoniska Gabriela Vermelho se svým autorským recitálem. Další zastávka bude Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku. „V sobotu 27.července do kostela sv. Jana Nepomuckého přijede legendární houslista Václav Hudeček spolu se svým dvorním klavíristou Lukášem Klánským a představí klenoty houslové literatury,“ uvedla dále Pospíšilová.

Na začátku srpna dostanou prostor talentovaní umělci nastupující generace. V sobotu 3. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Modré Hůrce vystoupí smyčcové kvarteto Siebeneichener Quartett s ryze českým programem. „Hudba bez hranic je název dalšího koncertu, který se odehraje druhou srpnovou sobotu v kostele sv. Michaela v Bechyni a název je to opodstatněný. Na koncertě se představí hudebnice ze tří zemí – violistka Kristina Fialová, mezzosopranistka Eva Garajová (SK) a klavíristka Yukie Ichimura (JPN). Na programu koncertu budou originální díla pro toto složení od autorů jako J. Brahmse či F. Bridge stejně jako známá díla A. Dvořáka či W. A. Mozarta,“ upřesnila mluvčí festivalu.

Václav Hudeček vystoupí na Hluboké nad Vltavou

Předposlední festivalový koncert se má stát velkolepou oslavou „Roku české hudby“. „Do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích na Jindřichohradecku zavítá světově uznávaný Český filharmonický sbor Brno se svým sbormistrem Petrem Fialou a čeká nás mimo jiného nádherná Mše D dur Antonína Dvořáka,“ dodala Veronika Pospíšilová.

Na závěr se JKF vrátí zpět do Jindřichova Hradce. „A to v pátek 30. srpna, tentokrát do kaple sv. Máří Magdaleny. Koncert bude věnován dvěma umělcům, kteří jsou s Hradcem spjati – skladateli Viktoru Kalabisovi a cembalistce Zuzaně Růžičkové. Na koncertě vystoupí Kalabisovo trio a mimo dílo V. Kalabise zazní také skladby L. v. Beethovena a A. Dvořáka,“ naznačila mluvčí.

Festivalový program pořadatelé představili na koncertním prologu na konci dubna, kde spolu s ředitelkou festivalu Kristinou Fialovou vystoupila vynikající klarinetistka Anna Paulová, a to v prostorách galerie Záliv v Bechyni.

Na většinu koncertů je vstupné dobrovolné, platí se pouze 150 (zlevněné 100) Kč na Václava Hudečka na Hluboké a 100 Kč na Galakoncert ve Slavonicích. Vystoupení začínají většinou v 18 nebo 19 hodin večer.