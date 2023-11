Kdo kdy slepil třeba jen jediné letadélko, musel být první listopadovou sobotu v sedmém nebi. V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích mohl obdivovat nepřebernou škálu historických i moderních letadel, lodí, vojenské techniky a dalších modelů. A setkat se s modeláři tělem i duší.

Modelářská výstava Jihočeský kapr 2023 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích v sobotu 4. listopadu. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Českobudějovický klub plastikových modelářů společně s Domem dětí a mládeže (DDM) České Budějovice a Jihočeským muzeem uspořádal v pořadí již 10. ročník výstavy a soutěže plastikových modelů. Sobotní modelářská přehlídka čítala stovky zajímavých kousků. Už dopoledne se před muzeem tvořila fronta, soutěžní výstavu si nenechaly ujít stovky lidí.

Návštěvníci hlavní budovy muzea mohli obdivovat například letadla, vojenské stroje, lodě, auta, mimo jiné i dioráma pravé jihočeské zabijačky a další zajímavé modely v měřítkách 1/100, 1/24, 1/72, 1/48, 1/32, 1/35 a podobně. Letošní ročník byl navíc výjimečný i mezinárodní účastí a v rámci International Plastic Modeler’s Society (IPMS) Jihočechy navštívili také modeláři z Rakouska.

Jak přiblížil předseda Klubu plastikových modelářů Miloslav Sládek, k vidění byla technika jak pozemní tak letecká či vodní. „Jde o techniku, kterou postavili dospělí i děti z celkem čtyřiadvaceti různých kategorií,“ upřesnil s tím, že vystaveno bylo více než tři stovky různých modelářských exponátů.

Účastníci navíc soutěží o zajímavé ceny. „Jelikož se soutěž jmenuje Jihočeský kapr, tak dostávají poháry v jeho podobě, ti nejlepší i různé věcné ceny. Klání se koná vždy jednou do roka vždy začátkem listopadu,“ vysvětlil Sládek.

Při DDM České Budějovice funguje pět různých dětských modelářských kroužků, modeláři pořádají a účastní se i dalších akcí. „Setkáváme se na dalších modelářských soutěžích v rámci jižních Čech i celé republiky, v létě se pořádají také dva modelářské tábory pro děti, pořád máme nějakou práci,“ usmíval se s tím, že v kraji jezdí například na podobné akce do Jindřichova Hradce a Týna nad Vltavou.

„Dříve bývala soutěž i v Písku, ale jezdíme i za hranice kraje, do Dobříše a po celé republice,“ uvedl předseda klubu, který si nechává říkat Miloš. Členská základna budějovického klubu aktuálně čítá 30 registrovaných členů, mezi nimi je i řada úspěšných modelářů, kteří vyjíždí i za hranice republiky. „Jde o mezinárodní šampiony, kteří se účastní známých soutěží v Anglii, Holandsku, italském Milánu, Polsku a dalších místech,“ pochlubil se.

Láska od dětství

Mezi velmi úspěšné modeláře patří osmatřicetiletý Jan Růžička z Českých Budějovic. „Modelařině se věnuji v podstatě od malička, asi od sedmi let, začalo to „Ábíčkem“. Potom mi rodiče kupovali plastové stavebnice a pokračuje to dodnes,“ prozradil na sebe.

Jeho úplně první model byl automobil značky mercedes. „Nějaká limuzína asi z roku 1918, vyloženě starý model, co měl taťka ve skříni,“ vzpomínal Růžička. Delší dobu se věnoval letadlům a skončil u techniky. „Baví mě vojenská technika první a druhé světové války, mám zásoby, že by to člověk asi za dva životy neslepil,“ smál se modelář.

Jeho sbírka čítá prý desítky modelů. „Mám silně vyvinutou slabou vůli. Krabiček mám hodně, hotových modelů asi padesát. Je to časově náročné, jeden model, než se postaví úplně od začátku až po konec, mi trvá i tři měsíce,“ vysvětloval Jan Růžička.

Časová náročnost se prý zvětšuje i v momentě, kdy si k zakoupenému modelu vymýšlí vlastní doplňky a plechové díly. „To to potom všechno narůstá. Sám si totiž díly navrhuji, jak si vylepšit stavebnici na 3D tiskárně, maluji si součásti sám, takže to se mi pak dokončení časově hodně prodlužuje,“ naznačil Růžička.

Jeho snem je Belgie

Se svými díly vyjíždí na zahraniční výstavy a soutěže. „Hodně zajímavé je setkání modelářů v Telfordu v Anglii, odtud mám nějakou medaili. Hezké je také setkání v maďarské Mošoni, jde o takové nekorunované mistrovství Evropy. Tam jezdí modeláři z celého světa, světová špička a k vidění je kolem tří tisíc modelů,“ uvedl s tím, že i odtud si přivezl několik vzácných kovů. V budoucnu by rád navštívil i známé a obrovské belgické setkání modelářů, ale musí si na to najít čas.

Modelářská výstava Jihočeský kapr 2023 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích v sobotu 4. listopadu.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Jihočeský kapr 2023 byla otevřená soutěž nejen pro registrované modeláře ale i pro širokou veřejnost. Součástí akce byla také modelářská burza i prodej nových plastových modelů.

Podle pořadatelů se jednalo nejen o ukázku polytechnické výchovy a manuální zručnosti jednotlivých modelářů, ale šlo i o možnost využití volného času jak pro děti tak dospělé. Modelářství totiž zároveň slouží k poznávání dějin a historie nejen válečných konfliktů, ale i rozvoje průmyslu a techniky vojenské i civilní. Při seznamování se s historií konkrétních typů modelář získá hluboké znalosti o dějinných událostech a souvislostech.