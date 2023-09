Konzultaci s právníky a případnou stížnost na Evropskou komisi chystají jihočeské zdravotnické odbory. Oznámili to jejich zástupci ve čtvrtek po jednání v Českých Budějovicích. Ve svém obsáhlém stanovisku zkritizovali odboráři nejen nové ustanovení zákona, které navyšuje možné přesčasy, ale dlouhodobě špatnou personální situaci ve zdravotnictví.

Jihočeské vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Uprostřed místopředseda republikového vedení odborů Lubomír Francl. | Foto: Deník/Edwin Otta

„Zastavte rozpad systému zdravotnictví, úbytek zdravotníků a zhoršování péče! Přezíravý postoj k problémům ve vzdělávání zdravotníků, k situaci přetížených zaměstnanců nemocnic a záchranek způsobil personální krizi, která se dál prohlubuje a způsobuje zhoršení dostupnosti péče i zhoršení, pokud jde o čas věnovaný pacientům,“ apelují odboráři na vládu a odmítají novelu zákoníku práce, která zvyšuje počty možných přesčasových hodin ve zdravotnictví.

Znak Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.Zdroj: Deník/Edwin OttaLubomír Francl, místopředseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR upozornil, že se jedná o stovky přesčasových hodin rodin, v některých zdravotnických profesích i přes tisíc hodin za rok, které umožňuje „nasloužit“ nová varianta zákona. Situace v poskytování zdravotní péče se tak může podle Lubomíra Francla zhoršit, třeba kvůli tomu, že zdravotníci budou přepracovaní.

Legalizace nevyhovujícího stavu

Odboráři upozornili po svém setkání v Českých Budějovicích ve čtvrtek 21. září 2023, že nová úprava má jen legalizovat současný stav, kdy se nedodržuje zákoník práce a nedostatek pracovníků ve zdravotnictví se řeší právě prostřednictvím nadměrných přesčasů. Jenže odbory připomínají, že přesčasová práce je paradoxně dražší, než by byla práce běžná, protože za přesčasy se platí příplatky.

Přijďte oslavit Den srdce. Budějovická nemocnice chystá nabitý program

Jako východisko ze situace navrhují odbory, aby se zvýšil počet zaměstnanců v resortu a nebylo by tak třeba přesčasů. Pro stabilizaci dosavadních pracovníků také požadují navýšení platů, které by zhruba odpovídalo tomu, co si dnes vydělají zdravotníci s přesčasy, ale za normální pracovní dobu. Podobná jako ve zdravotnictví je situace i v lázeňské péči nebo v sociálních zařízeních.

Pověří právníky

Ohledně změny zákona, který podle odborářů nebyl řádně projednán na tripartitě a odbory se o něm dozvěděly až z médií, se chtějí odboráři obrátit na Evropskou komisi. „Přemýšlíme o dalších krocích,“ uvedl Lubomír Francl s tím, že ke komisi chtějí odboráři podat stížnost. Přezkoumají to právníci. V krajním případě Lubomír Francl nevyloučil ani stávku, která je ale ve zdravotnictví legislativně obtížnější. Lubomír Francl také zdůraznil, že zatímco některé vlády alespoň jednaly, i když si věci pak udělaly po svém, tak tato vláda ani s odbory nejednala a změna zákona se udála návrhem poslance přímo při projednávání ve sněmovně.

Maminky rozhodly. Nejlepší porodnice v kraji je v českobudějovické nemocnici

V Nemocnici České Budějovice není situace s přesčasy až tak kritická, uvedl Jan Šusta, předseda místní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. O stávce v nemocnici odboráři podle Jana Šusty neuvažují a ani není pravděpodobná. „U nás funguje sociální dialog,“ uvedl Jan Šusta a dodal, že před covidem se dařilo z dlouhodobého pohledu přesčasové hodiny snižovat. Přesto jsou v Českých Budějovicích relativně problémy s počtem lékařů, sálových sester nebo sanitářů.

V Nemocnici České Budějovice dialog funguje

Na to, jestli by mohly nastat v zajištění zdravotní péče problémy v Nemocnici České Budějovice, pokud by odbory odmítly přesčasové hodiny, se vedení nemocnice zdrželo komentáře. „Nebudeme se vyjadřovat,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Iva Nováková.

Budějovická nemocnice má nejmodernější přístroj v Česku. Zkrátí léčbu mrtvice

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR navázal spolupráci s Lékařským odborovým klubem a Sdružením mladých lékařů, kteří už upozornili, že přesčasy nebudou dělat. A odboráři upozornili i na to, že nová úhradová vyhláška má přinést v průměru příští rok nemocnicím šest procent navíc a z toho polovinu na mzdy. Jenže u některých nemocnic to má být méně než průměr a na mzdy pak kolem 1,5 % navíc znamená další reálný propad mezd. Požadují proto více peněz do zdravotnictví. A pro získání více peněz do státního rozpočtu doporučují například vyšší zdanění zisků, které firmy odvádějí mimo Českou republiku.