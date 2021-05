Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zavedli preventivní opatření a intenzivně pátrají po autorovi výhrůžky. Jak informoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej část přijatých opatření je veřejného charakteru, část naopak tajná. „Více informací z taktických důvodů poskytnout nemůžeme,“ podotkl.

Nepůjdou ani ven

Ředitelka Mateřské školy Preslova v Českých Budějovicích Ivana Moravcová uvedla, že se sama aktivně informovala na policii. „Zajímala jsem se na 158, jestli je to opravdu pravda a tam mi to bohužel potvrdili,“ zmínila.

Celá školka je podle ní uzavřená, s dětmi se ven učitelé nechystají. „Máme zamčenou i bránu na parkoviště. Budeme ho otevírat až na 15. hodinu,“ upřesnila Moravcová. Do budovy se nemůže dostat nikdo neoprávněně. „Podezřelé osoby máme hlásit na 158 a také si máme všímat různých balíčků, tašek nebo cizích předmětů, které by se nacházeli u areálu nebo v něm,“ doplnila.

Doporučení napříč republikou jsou stejná. Všichni zúčastnění, ředitelé, rodiče, učitele i děti by měli být ve střehu a pozorní. Školky neumožňují vstup cizím osobám do objektů, všímají si odložených zavazadel i příchozích balíků. Děti mají většinou náhradní program za venkovní vycházku, někde nejdou ani na zahradu a na vše má s vyšší intenzitou dohlížet policie a strážníci. Hlásit se má bez prodlení každý pohyb podezřelých osob v okolí zařízení. Rodiče také měli předem zvážit přítomnost svého dítěte.

Pro klid zavřeli

Školka rodinného typu v Ločenicích na Českobudějovicku pro klid svůj i rodičů v pátek raději neotevřela vůbec. To Deníku potvrdila ředitelka Olga Becherová. „My jsme doma, raději jsme preventivě neotevřeli. Dohodli jsme se se starostou a rodiči, jelikož chodili jen předškoláci,“ vysvětlila.

Osobně jí informace o možném útoku připadala jako špatný vtip. „Nemohla jsem tomu uvěřit. Pocity se střídaly, nejdříve mi to přišlo absurdní. Když se to potvrdilo, vzala jsem ho vážně,“ popsala Becherová. Upozornění dostali hned ve čtvrtek ze strany policie. „Bohužel ani oni nevědí, kde by mohlo k útoku dojít. Policista nás upozornil, že bychom se měli zavřít a nevycházet ven,“ dodala s tím, že doufá, že jde jen o planý poplach.

I v pondělí však chtějí zůstat obezřetnější. „Nechceme ale děti stresovat a zbytečně vyvolávat paniku,“ sdělila Olga Becherová.