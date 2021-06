Památkáři lákají na větší slevy

„Ačkoliv výpadky příjmů počítáme na desítky milionů korun, v letošní sezóně zdražovat vstupné nebudeme. Naopak jsme rozšířili slevy pro děti a mládež s cílem budovat pozitivní vztah nejmladších generací ke kulturnímu dědictví“, informoval ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Pro děti a mládež do 18 let se zavádí snížené vstupné na polovinu toho základního, děti do šesti let mají vstup zdarma, pro mládež od 18 let do 25 let bez rozdílu, zda se jedná o studenty či ne, se vstupné sníží na 80 procent základního vstupného.

Státní zámek Hluboká patří k nejnavštěvovanějším jihočeským památkám.Zdroj: Deník/Edwin Otta