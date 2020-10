Jihočeské nemocnice se chystají na nárůst počtu pacientů s COVID-19

Ve víceméně běžném režimu zatím fungovaly jihočeské nemocnice, přestože počet hospitalizovaných pacientů s COVID-19 je několikanásobně vyšší než v jarních měsících. To se ale teď mění, nemocnice přistupují k částečnému omezení, respektive odložení hospitalizací, operací a výkonů naplánovaných do konce října 2020, u kterých to je medicínsky bezpečné.

Vycházejí u toho z modelací možných scénářů budoucího vývoje. „S přiměřeným předstihem tak získáme rezervní kapacitu pro pacienty s COVID-19, kteří do nemocnic přijdou ve větším počtu v druhé polovině října. Na konci minulého týdne přistoupila k postupnému omezování plánovaných výkonů Nemocnice Tábor, a.s. a Nemocnice Písek, a.s.,“ uvedla předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová. VIDEO: Akce Kulový blesk. Krumlovská nemocnice pečuje o pacienty se žloutenkou Přečíst článek › „Nemocnice České Budějovice částečně omezí od tohoto týdne plánovanou péči na chirurgickém, urologickém, gynekologickém, kožním a neurochirurgickém oddělení a v kardiocentru. Pacienty, kterých se omezení bude týkat, dopředu vyrozumí naši zaměstnanci telefonicky, SMS či emailem, stejně jako na jaře tohoto roku“, upřesnil předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. „Zaměstnancům všech našich nemocnic děkujeme za skvělou spolupráci. Opět se v této nelehké době ukazuje, že pracovníci všech profesí tvoří bezva tým a následující období tak společně zvládneme. Jsme připraveni a víme, co musíme udělat dnes, za týden i na začátku listopadu,“ uzavírá MUDr. Roithová. K pondělku je v jihočeských nemocnicích hospitalizováno na 150 pacientů s covidem. Nejvíce jich je v Českých Budějovicích (51, z toho 11 na JIP a šest na umělé plicní ventilaci) a v Táboře (41, z toho šest na JIP a ARO). Jindřichohradecká nemocnice hlásí 20 případů, strakonická 16, písecká 13 a prachatická 5. V Českém Krumlově a v Dačicích nyní pacienty s covidem nepřijímají.

