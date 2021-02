Informovala o tom mluvčí Jihočeských nemocnic Iva Nováková s tím, že budějovická nemocnice v předchozích týdnech takto převzala do péče dalších sedm pacientů z ostatních krajů, z toho tři v těžkém stavu na umělé plicní ventilaci.

Transport pacientů do jihočeských nemocnic probíhá v posledním měsíci poněkolikáté, tento je však největší.

„Nemocnice České Budějovice, a.s. nikdy neodmítne žádost o pomoc z jakékoliv nemocnice, budeme-li schopni ji poskytnout. Velký dík patří všem našim zaměstnancům, kteří již téměř rok pracují s mimořádným nasazením a za cenu přesčasové práce. Jsou to přitom pořád ti samí lidé, kteří provádějí stěry na PCR, antigenní testování pedagogů a následně veřejnosti, jezdí s mobilním odběrovým týmem, očkují proti COVID-19. To vše navíc ke své běžné práci a péči o necovidové pacienty. Péče o nemocné je naším hlavním úkolem, je potřeba toto mít na paměti vždy, když někdo bude debatovat například o tom, zdali jsme o víkendu provedli o pár antigenních testů více či méně. Počet pacientů převzatých do naší nemocnice není velký, snad i tak je pro občany a zdravotníky v Karlovarském kraji povzbuzením do dalších dnů“, uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

„Děkuji všem našim jihočeským zdravotníkům za jejich nasazení při péči o pacienty nejen z Jihočeského, ale nyní i Karlovarského kraje. Úzce spolupracujeme s národním dispečinkem lůžkové a intenzívní péče. Od podzimu také každý den sledujeme počty hospitalizovaných pacientů v našich jihočeských nemocnicích a prakticky online aktualizujeme naše modelace dalšího vývoje, abychom Jihočechům zajistili potřebnou péči“, uzavírá hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.