Jihočeské nemocnice stále patří k absolutní špičce tuzemského zdravotnictví. Mimo jiné o tom svědčí i úspěchy v prestižním projektu Nemocnice roku, který pořádá nezisková organizace HealthCare Institute.

Absolutním vítězem této soutěže se v roce 2019 stala Nemocnice Strakonice, a.s. V kategorii Finanční zdraví absolutní vítěz zvítězila Nemocnice České Budějovice, a.s. Obhájila tak své prvenství z loňského roku.

Nemocnice Strakonice, a.s., vyhrála i kategorii z pohledu zaměstnanců. Další jihočeská nemocnice, Nemocnice Písek, a.s., se umístila v kategorii Absolutní vítěz Nemocnice ČR 2019 na 5. místě.

„Absolutním vítězem jsme podruhé po deseti letech. Dlouhodobě za velmi kvalitní podpory všech zaměstnanců naší nemocnice budujeme komfortní a maximálně profesionální prostředí, ve kterém se naši pacienti cítí dobře, můžeme jim poskytovat tu nejlepší péči a zároveň jsou spokojeni i naši zaměstnanci, kterým tímto velmi děkuji za jejich práci,“ říká předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Nemocnice České Budějovice, a.s., se stala dva roky po sobě absolutním vítězem kategorie Finanční zdraví. „Letošní obhajoby loňského vítězství si velmi vážíme. Je to důležitý signál pro naše pacienty i naše zaměstnance a zároveň obrovská výzva do příštích let,“ doplnil předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

„V projektu Nemocnice roku se naše jihočeské nemocnice každoročně umísťují mezi nejlepšími, na což jsme moc pyšní. Pro vedení a zaměstnance nemocnic je to cenná zpětná vazba a pro pacienty skvělá zpráva,“ uvádí hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

„Filozofií jihočeských nemocnic je neustále zlepšovat péči o pacienty, mít spokojené zaměstnance, modernizovat vybavení a zisk investovat zpět do svého dalšího rozvoje,“ dodává předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Holding patří Jihočeskému kraji.

V projektu Nemocnice roku se hodnotí finanční zdraví, spokojenost hospitalizovaných pacientů, spokojenost ambulantních pacientů a spokojenost zaměstnanců. „Z úspěchu v tomto projektu máme velkou radost, je to prestiž a pro nás zároveň další motivace pokračovat v úspěšné cestě dál,“ říká člen představenstva Jihočeských nemocnic Ing. Michal Čarvaš, MBA.

14. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2019“ se uskutečnil v úterý 3. prosince v Congress hotelu Clarion v pražských Vysočanech.