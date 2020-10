Ve vedení kraje zasedne čtveřice stran a hnutí: ODS (12 mandátů), KDU-ČLS a TOP 09 – Společně pro jižní Čechy (7), ČSSD (6) a Jihočeši 2012 (4). V 55členném zastupitelstvu budou mít většinu 29 hlasů.

Hejtmanem se podle memoranda, jež koaliční partneři podepsali minulý týden, stane Martin Kuba. Rozděleny už jsou i další posty ve vedení kraje, prvním náměstkem hejtmana bude František Talíř (KDU-ČSL).

Kdy by se mohlo sejít ustavující zastupitelstvo, ještě není jasné. „To zatím nikdo neví,“ zmínil Martin Kuba a vysvětlil, že zatím například neuplynula lhůta pro podání návrhů na neplatnosti voleb nebo hlasování. Podle mluvčí krajského soudu Ivany Vobejdové žádný takový návrh do čtvrtka nedorazil. „Termín je do pátečních 16 hodin,“ upřesnila.

Pokud návrh nedorazí, ustavující zasedání nového zastupitelstva musí svolat hejtmanka Ivana Stráská tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty. Jestliže by ho přece jen ještě někdo podal a soud by ho nezamítla, ale projednával, zastupitelstvo by dosavadní hejtmanka svolala do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno.