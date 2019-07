Z odvedených se jich deset už nikdy domů nevrátilo. Jejich jména potomkům a dalším generacím připomíná památník, který najdete v blízkosti místního hřbitova. Jeho slavnostní odhalení se konalo 12. června 1921.

František Mládek se narodil v roce 1899 a padl ve věku pouhých devatenácti let v posledním válečném roce.

V osadě Černý Les zavzpomínal jeho synovec Jaroslav Mládek. Podle jeho slov byl strýc František nejstarším synem rolníka Matěje Mládka z Balkovy Lhoty a pocházel z chalupy číslo 10. Dříve než narukoval do války, učil se nejspíše truhlářem. Kronika obce říká, že byl odveden 12. února 1917. V té době mu bylo 18 let, byl svobodný a bezdětný.

Po odchodu na frontu se do své rodné vsi už nikdy nevrátil. Než padl ve válce v daleké Itálii, stihl však domů zaslat lístek, v němž se se všemi loučil. „Tenhle lístek jsme v rodině uchovávali až do doby, než jsme se stěhovali do sousedního Černého Lesa. V té době se nám ztratil a nic jiného po Františkovi už nezbylo,“ uzavřel synovec Jaroslav.