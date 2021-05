Hygienici na jihu Čech ve středu zaznamenali 234 nových případů SARS-CoV-2, to je o 55 méně než ve středu před týdnem. Počet vyléčených se zvýšil o 244 na 91 182 uzdravených, potvrzena byla 4 úmrtí, celkem bylo v kraji verifikováno 1 685 úmrtí s COVID-19. Kumulativní počet diagnostikovaných je 96 444. Počet aktuálně pozitivních poklesl o 14 na 3 577 osob.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 320 suspektních vzorků a 9 vzorků od samoplátců, potvrzeno bylo celkem 234 případů, k nemocným přibylo 111 žen a 123 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (100) a Písecku (41).

„Zhruba v polovině verifikovaných případů bývá v posledních týdnech zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině mezi příbuznými. V jedenácti případech šlo o přenos na pracovišti, v pěti ve zdravotnických zařízeních, osm případů se týkalo škol a dva případy zařízení sociálních služeb. Ve třech případech jsme zaznamenali import ze zahraničí – z Rakouska, Německa a Ukrajiny,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 3 577 aktivních případů je jich aktuálně evidováno 1 222 na Českobudějovicku, 495 na Táborsku, 478 na Písecku, 402 na Jindřichohradecku, 350 na Prachaticku, 327 na Strakonicku a 303 na Českokrumlovsku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 242 122 PCR vyšetření. V povinné karanténě se ke středeční 18. hodině nacházelo aktuálně 1 506 osob, počet vyšetřených samoplátců v regionu dnes stoupl o 9 a je momentálně 14 899,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo kumulativně k úternímu večeru na jihu Čech pozitivních 50 034 žen a 46 410 mužů. Z celkových 96 444 dosud potvrzených případů je 27 729 z Českobudějovicka, 15 825 z Táborska, 15 686 z Jindřichohradecka, 12 154 z Písecka, 10 479 ze Strakonicka, 7 771 z Českokrumlovska a 6 800 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud 9 871 dětí ve věku do 14 let, z toho 2 081 ve věku do čtyř, 3 594 od pěti do devíti let a 4 196 ve věku od deseti do čtrnácti let. 9 398 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 579 do kategorie 25 až 34 let, 16 275 do kategorie 35 až 44 let, 18 431 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 767 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 123 nemocných patří věkové skupiny 65+, z toho 9 026 případů je ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 097 ve věkové skupině 75+.

KHS Jihočeský kraj