Díky pořádání Olympiády dětí a mládeže začnou v roce 2024 v několika jihočeských městech některým středoškolákům dříve prázdniny. Pro sportovce budou potřeba ubytovací kapacity. Akce se má pro české sportovní fanoušky a sportovce stát předehrou pařížských olympijských her v roce 2024.

Olympiáda dětí a mládeže se bude v roce 2024 konat v jižních Čechách. Smlouvu o spolupráci při akci podepsali hejtman Martin Kuba a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Oceněni byli i nejlepší studenti, kteří navrhovali logo akce. | Foto: Deník/Edwin Otta

Až se bude příští rok konat česká Olympiáda dětí a mládeže v Jihočeském kraji - soutěž krajských sportovních mládežnických reprezentací, budou do velké olympiády v Paříži chybět už jen dva týdny. "Pro nás je to závazek,“ zdůrazňuje jihočeský hejtman Martin Kuba a doplňuje, že to vnímá také jako velkou příležitost zapojit České Budějovice do života mládežnické olympiády a nejen České Budějovice.

Do přípravy už se zapojilo podle Martina Kuby mnoho partnerů. Vedle Budějovic města Tábor, Hluboká nad Vltavou, Soběslav, Chýnov, Zliv a Lišov. Z organizací Jihočeská univerzita, která nabídne pro část účastníků ubytování. „Bez těchto partnerů by to nebylo možné zorganizovat. Abychom nabídli týmům možnost přivézt co nejvíce sportovců,“ ocenil význam partnerů Martin Kuba s tím, že předpokládaný počet účastníků je včetně trenérů a dalšího doprovodu přes čtyři tisíce lidí. Mladí sportovci se utkají ve 20 sportech na 27 sportovištích. Kvůli ubytování v domovech mládeže při středních školách budou mít někteří středoškoláci v městech, kde se bude akce konat, o týden kratší příští školní rok.

Zatím největší setkání

Jak je to organizačně náročné, upozornil jihočeský hejtman v souvislosti s volejbalem, pro který se musí zajistit dostatek hal pro soutěže dívek i chlapců nebo kvůli zmíněnému ubytování. Jihočeská Olympiáda dětí a mládeže by měla být dosud největší, ale podle hejtmana musí zůstat taková, aby s jejím uspořádáním neměly obtíže kraje, které jsou menší než Jihočeský. V pořádání akce se totiž jednotlivé kraje republiky střídají.

V pondělí 12. června 2023 podepsali smlouvu o spolupráci při mládežnické akci za Jihočeský kraj Martin Kuba a za Český olympijský výbor jeho předseda Jiří Kejval, v sídle Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. „Olympiáda dětí a mládeže je pro Český olympijský výbor nejvýznamnější akcí pro mládež. Díky své jedinečné atmosféře, která přibližuje dětem skutečné Hry, dokáže účastníky ve sportu dále motivovat,” uvedl Jiří Kejval. Největší multisportovní akce v Jihočeském kraji se uskuteční od 23. do 27. června 2024.

Soutěž o logo

„Na Olympiádě dětí a mládeže mohou naše mladé jihočeské sportovní naděje změřit síly s těmi nejlepšími z celé republiky a nahlédnout do světa velkých sportovních klání. Náš organizační tým už dnes pracuje na tom, aby zážitky mladých sportovců z jihočeské Olympiády dětí a mládeže mohly být díky kvalitnímu zázemí a pestrému doprovodnému programu stejně silné, jako zážitky účastníků olympijských her 2024 v Paříži,“ doplnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Jihočeský kraj také uspořádal soutěž mezi středními školami o logo akce. Soutěže pro studenty uměleckoprůmyslových středních škol, kterou pořádal Jihočeský kraj, se zúčastnilo přes 50 tvůrců. Do hlavní části postoupilo šest kvalitních návrhů a porota nakonec vybrala logo studentky Karolíny Spiesové ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Druhé místo obsadila Klára Kochová ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni jejíž návrh bude využit jako vzor pro výrobu medailí, kterých bude vyrobeno přes 1300 kusů.

Televize už hledá

Přípravy proto už teď běží na plné obrátky. „V tuto chvíli startují obhlídky sportovišť společně s Českou televizí a experty na streaming. Chceme zprostředkovat všem divákům skvělý zážitek z Olympiády dětí a mládeže a prezentovat veřejnosti kvalitní mládežnický sport. Z poslední letní olympiády jsme odvysílali 1000 hodin přenosů, a ještě vyšší číslo očekáváme v roce 2024,” řekl místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman.

Zahajovací ceremoniál se bude konat v Budějovicích. Olympijský dům, tedy místo, kde se sportovci i veřejnost mohou setkávat a kde se budou konat i medailové ceremoniály, by měl vzniknout na budějovickém výstavišti. Jak uvedl Martin Kuba, přál by si, aby se o Olympiádě dětí a mládeže i České Budějovice rozsvítily a ožily sportem.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od 12 do 16 let, v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. V minulosti unikátní atmosféru zažila řada dnes úspěšných sportovců, jako jsou Ester Ledecká či Josef Dostál. Hlavní poselství projektu je přinést životní zážitek mladým sportovcům, jejich vrstevníkům, rodičům i veřejnosti, aby se pohyb stal a zůstal součástí jejich života.