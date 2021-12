Na vysoké ceny však musí reagovat a zohlednit je v nových cenících. „Zvýšené vstupy se však promítnou je částečně,“ vysvětlil s tím, že od ledna půjde o 17% zvýšení ceny u elektřiny a 16% u plynu. Zvyšování cen se podle Šperňáka vyhne klientům s fixovanou cenou. „Výjimkou jsou také zákazníci, kteří k nám přecházejí z režimu DPI a sjednali si s námi fixovaný produkt na dva roky,“ dodal. Pokud budou mít zákazníci, kteří nemají fixované ceny, zájem přejít na jiný produkt, který má E.ON v nabídce, mohou tak požádat kdykoliv.

Například rodina u E.ONu, která bydlí v bytě a elektřinu má pro běžnou spotřebu (ročně odebere kolem 1,5 MWh), od ledna měsíčně zaplatí zhruba o 50 korun víc než dosud. Domácnosti s vyšší spotřebou, které elektřinou svítí a zároveň ji využívají i pro ohřev vody (při spotřebě do 5 MWh), si připlatí asi 300 korun měsíčně. U ČEZU tak průměrné zvýšení platby na faktuře na nejběžnějších sazbách bude asi 250 korun měsíčně. Roční platba za elektřinu se v tomto případě zvýší zhruba z 10 000 na 13 000 korun.

S počátkem nového roku se změní i tarify společnosti ČEZ. Zdražení se taktéž nedotkne lidí s dlouhodobou fixací. Jak uvedl mluvčí ČEZU Roman Gazdík, i oni se snaží o to, aby zdražování příliš nezasáhlo konečné spotřebitele. „Jako jediný dodavatel jsme loni snížili plošné ceny u všech produktů,“ dodal.

Zákazníkům na dobu neurčitou musí ceny zvýšit. „Cena vstupů určených k výrobě elektřiny extrémně stoupla. Rekordní jsou ceny plynu, uhlí i emisní povolenky," osvětlil Gazdík.

Jihočeská města proinvestují miliony. I přes růst cen stavebních materiálů

Mimořádné situaci nepomohl ani konec Bohemia Energy, i další dodavatelé vypovídají smlouvy koncovým odběratelům. Ceny elektřiny na burzách jsou na historickém maximu. Stouply o téměř 400 %, ze 40 eur za MWh na současných více než 150 eur za MWh.

ČEZ proto praktikuje podobnou strategii jako E.ON, nakupuje elektřinu postupně a předvídá. „Významnou část elektřiny jsme nakoupili předem za výhodnější ceny. I přesto musíme však zdražovat,“ sdělil Gazdík s tím, že cena na faktuře pro nejběžnější sazbu se zvýší o asi 30 procent.

Cena vody poroste

Hlouběji do kapsy musí mnozí Jihočeši sáhnout i při platbě za vodu. Rada města České Budějovice schválila navýšení vodného a stočného už v listopadu. Meziroční nárůst ceny je 3,84 %, tedy 2,88 korun za metr krychlový (2,62 Kč + platná sazba DPH). Celková cena je v součtu 78 korun za metr krychlový (70,91 Kč + platná sazba DPH). Pevná složka vodného a stočného se nemění.

Pravidla pro meziroční úpravu ceny pro vodné a stočné jsou přesně stanovena koncesní smlouvou se společností ČEVAK platnou od 1.1.2019. “Když se podíváme na růst inflace, cen potravin, a především skokový růst energií, je navýšení cen vodného a stočného minimální. Navíc je tato cena dlouhodobě nižší než u srovnatelných měst v České republice, a přesto umožňuje realizovat obnovu vodohospodářského majetku, jak určuje zákon,“ řekl náměstek primátora Ivo Moravec a vysvětlil, že průměrný dopad na jednoho odběratele při spotřebě 80 litrů vody za den představuje necelých sedm korun za měsíc.

Díky dobře připravenému tendru na provozovatele vodárenské soustavy je garantována rozumná cena vody i v Táboře. „Zatím je stále stejná, a kdyby nebylo skokového navýšení ceny energií ve světě na podzim 2021, byli jsme připraveni garantovat stejnou cenu až na tři roky,“ popsal táborský starosta Štěpán Pavlík.

V úpravně vody Plav dostal filtr z uhlí oživovací kúru

Za vodu si připlatí i obyvatelé Jindřichova Hradce, kde rada města schválila cenu vodného a stočného v této podobě: 39,06 Kč/m3 bez DPH a stočné 32,29 Kč/m3 bez DPH. Cena vodného a stočného je oproti roku 2021 zvýšena o 2,34 Kč/m3 za vodné a o 1,10 Kč/m3 za stočné.

Zásadní vliv na růst ceny vodného má podle místostarosty Radima Staňka zvýšená cena vody předané, která se do tohoto výpočtu přenáší. "Dále pak nižší spotřeba vody. Rozhodujícími faktory nárůstu ceny stočného pak jsou mzdové náklady, chemikálie a pokles spotřeby,“ doplnil místostarosta Staněk.

Růst ceny vodného a stočného v Prachaticích zpomaluje, ale i tak příští rok zdraží. Řekl to starosta města Martin Malý. Podle koncesní listiny je nutné zdražit cenu za kubík vody o inflaci. „Cena vody z Římova je dražší přibližně o korunu šedesát, ovšem cena vody z vlastních zdrojů se nenavyšuje,“ vysvětlil. Upřesnil, že město Prachatice využívá zhruba čtyřicetiprocentní podíl vody z vlastních zdrojů.

Cena vody se pro obyvatele Prachatic v příštím roce navýší o 2 koruny 57 haléřů i DPH. Pevná složka ceny vody se nebude. Celková cena za vodné a stočné v Prachaticích bude od ledna roku 2022 82,48 korun za kubík (v roce 2021 Prachatičtí platili celkově 79,91 koruny). „Jde o navýšení ceny o zhruba tři procenta, což pokládám za velmi dobrý výsledek,“ ujistil Martin Malý.

Cenu tepla stabilizují

V Táboře došlo také k majetkové transformaci teplárny. Navzdory skokovému růstu ceny emisních povolenek a plynu vzroste cena tepla v aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí v roce 2022 jen o 6,5 %, informovala o tom teplárenská společnost C-Energy Planá nad Lužnicí.

Cena za 1 GJ tepla se v závislosti na typu produktu zvýší od 20 do 30 korun bez DPH. "Pro průměrnou domácnost v Táboře, která odebírá centrální teplo přes městskou společnost BYTES Tábor, se zvýší roční náklady na teplo řádově o 800 korun," vysvětlil mluvčí společnosti Miroslav Beneš s tím, že růst cen tepla na Táborsku je tak jedním z nejnižších v celé republice.

Jak uvedl jednatel společnosti C-Energy Ivo Nejdl, ceny emisních povolenek vzrostly z loňských 22 EUR na 80 EUR, cena plynu se dokonce zdvojnásobila. "Věřím, že s ohledem na nepříznivý vývoj na trhu zákazníci chápou důvody k meziročnímu zvýšení cen a ocení, že jsme se včas připravili na nepříznivé tržní podmínky. Na Táborsku jsme zvýšili efektivitu centrálního vytápění a příští rok opustíme spalování uhlí. Tyto faktory přispějí ke stabilitě cen i budoucnu,“ konstatoval Nejdl.

Za topení si Strakoňáci nepřiplatí

Zdražení tepla se nemusí obávat zákazníci strakonické teplárny. To podotkl ředitel a zároveň předseda představenstva Pavel Hřídel. Navzdory rostoucím cenám paliv, energií a emisních povolenek strakonická teplárna zdražovat nehodlá. „Ceny vstupů dramaticky rostou ve všech odvětvích, ale to neznamená, že naše rostoucí náklady budeme přenášet na naše zákazníky. I když je to pochopitelně ten nejlehčí způsob, jak si udržet ziskovost. My se však vydáváme i v letošním roce tou komplikovanější cestou, a tedy zvyšováním efektivity provozu a dalším hledáním vlastních rezerv a úspor,“ vysvětlil Hřídel.

Na strakonickém sídlišti mají zase teplou vodu. Dál ale chtějí jistotu dodávek

Do roku 2014 teplárna pravidelně zvyšovala ceny. „Prakticky nikdy se neřešily úspory, vždy bylo k dispozici množství emisních povolenek zdarma a když bylo třeba dosáhnout zisku, tak se nějaké prodaly. Žilo se na dluh. Přitom by stačilo jen „neprodávat“ a dobře hospodařit,“ vysvětlil.

Od roku 2015 je ve Strakonicích cena tepla stabilní. Situaci na trhu představenstvo nyní vnímá jako fakt. „Nemáme z ní radost, ale nehroutíme se. Bereme ji jako fakt, kterému se musíme přizpůsobit. Důležité je, že teplárna lidem pro příští rok teplo nezdraží. V každém případě, abychom udrželi i nadále přijatelné ceny pro zákazníky, musíme pokračovat v rozvoji společnosti a budování nových technologií,“ míní Pavel Hřídel.

Poplatky za odpad zachovají

Poplatek za odpad zůstane v Českých Budějovicích i v příštím roce stejný a bude na osobu a rok činit 680 korun. Osvobozeni jsou od něj senioři nad 75 let a děti do tří let věku.

Město Tábor finišuje vlastní strategii, kde zohledňujeme místní specifika i formy likvidace a třídění. Poplatek byl zvýšen v roce 2019 na 696 korun ročně. „Aby byly plně hrazeny náklady na jeho likvidaci, musel by se pohybovat okolo 1200 korun, tedy stále na významnou část nákladů na likvidaci odpadů město přispívá. A nyní podrobněji vymýšlíme, jak by to mohlo co nejlépe fungovat,“ upřesnil starosta Štěpán Pavlík.

Ceny za svoz a likvidaci odpadů řeší jak ve Vimperku, tak v Prachaticích. Novou vyhlášku schválili v Prachaticích a cena za osobu a rok se v bývalém okresním městě měnit nebude. Zůstane na 500 korunách. Ve Vimperku lidé dosud platili 635 korun. „Doplatek na systém odpadového hospodářství ve městě rok od roku roste,“ doplnil místostarosta Zdeněk Kuncl. „To, zda budeme odpad zdražovat, zatím není jisté,“ dodal.

Obce musí schválit odpadové vyhlášky. Poplatky ale nezvyšují, blíží se volby

Strakoničtí budou mít již druhý rok po sobě svoz komunálního odpadu zdarma. Deníku to potvrdil starosta Břetislav Hrdlička. „V roce 2021 měli naši občané tento benefit poprvé, částečně se to povedlo i díky zvýšení daně z nemovitosti a také získaní dalších finančních prostředků v rozpočtu města. Na tomto modelu nebudeme nic měnit, chceme svoz nadále dotovat i s ohledem na to, že porostou ceny dalších položek domácností jako je voda či elektrický proud,“ uzavřel dobrou zprávou.

Krumlovákům zdraží všechno

V porovnání s kalkulací na rok 2021 budou mít obyvatelé v Českém Krumlově větší výdaje za vodu i za svoz odpadu. To konkrétně znamená, že za kubík vody zaplatí odběratelé o 5,64 koruny více, což představuje nárůst o 6,5 procenta. „Na tomto zvýšení se téměř ze dvou třetin podílel pokles celkové spotřeby vody způsobený zejména propadem cestovního ruchu,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann. „Protože ubytovací a stravovací zařízení měla nižší odběr. Zbývající část navýšení jde na vrub vyšší ceny vody dodávané do sítě od Jihočeského vodárenského svazu a indexového nárůstu dalších vstupních nákladů.“ Za kubík vody tak od ledna zaplatí obyvatelé Českého Krumlova 91,93 korun, což je cena zhruba odpovídající průměru v ČR.

Pokud rok 2022 bude posledním rokem s dopadem covidové pandemie a nastane oživení hospodářství a cestovního ruchu zvlášť, lze očekávat, že ceny vodného a stočného od roku 2023 již dále neporostou.

V Českém Krumlově dojde navíc k navýšení ceny za svoz komunálního odpadu o 48 korun. To znamená z 696 na 744 korun za osobu a rok. Na stejné výši jako doposud zůstávají cena za teplo, nájemné v městských bytech a jízdné v městské hromadné dopravě.

I Písečáci budou mít hlouběji do kapsy

Zdražování dopadne také na obyvatele Písku a jeho přilehlých čtvrtí. I Teplárna Písek musela kvůli nepříznivému vývoji na trhu s energiemi zdražovat. Ceny tepla ve městě vzrostou o 17 procent. I přesto ale písecká teplárna nabízí teplo i teplou vodu za jedny z nejnižších cen v Jihočeském kraji. Od 1. ledna 2022 odběratelé v Písku za teplo zaplatí 722,40 Kč za GJ bez DPH.

Největší ohňostroj plánuje Protivín, podívanou opět přichystají mistři světa

Zdražení ale mohlo být citelnější. Teplárna Písek se díky spuštění nového kotle na biopalivo vyhnula zvýšení ceny tepla o více než 80 %, protože na ni nedopadne razantní nárůst cen emisních povolenek. "Zároveň ve spolupráci s městem Písek, jako hlavním akcionářem, udělala maximum pro to, aby co nejméně promítla razantní nárůst cen energií do ceny tepla. Výsledkem je, že ve standardním bytu 3 + 1 se cena za teplo a teplou vodu zvedne o zhruba 285 korun měsíčně na necelých 2000 korun, v zatepleném rodinném domku stoupne průměrně o 313 korun za měsíc na něco málo přes 2100 korun,“ vypočítal místostarosta Ondřej Veselý.

Vzroste ale i cena vodného a stočného o 3,23 Kč na 80,87 korun bez DPH za metr krychlový vody, s DPH bude cena 88,96 korun. Zdražení o 4,1 procenta schválilo na prosincovém zasedání zastupitelstvo. Na zvýšení ceny má vliv inflace, změna výše nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek a provozních nákladů, které budou vyšší kvůli převzetí nového energetického centra na využití kalů a biomasy do provozování. Výše vodného za jeden metr krychlový vody bude 48,62 korun bez DPH, to je meziročně o 2,65 korun více. Cena stočného stoupne o 0,58 korun na 32,25 korun bez DPH.