„Oproti loňsku jsme na desetině,“ uvedla Zuzana Roithová, předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice, a. s. k poštu lidí, kteří leží s těžkým průběhem covidu v nemocnicích. Zřejmý vliv na to má podle ní očkování. „Není to jen můj dojem, většina pacientů, kteří jsou hospitalizováni, nebyli očkováni, a pokud ano, mají i další závažná onemocnění, takže mají oslabenou imunitu. Nemají-li třetí dávku, je možné, že nebudou dostatečně chránění, velmi záleží na jejich individuálním stavu.“ Příčinou zhoršení stavu a hospitalizace u těchto pacientů nemusí být covid, intenzívní péči vyžadují kvůli svým dalším nemocem.

Průměrný denní přírůstek případů covidu v Jihočeském kraji a kumulativní množství vyočkovaných dávek v jednotlivých týdnech roku 2020/2021.Zdroj: ISIN, KHS CBRozdíl v počtu nových případů je dobře vidět na grafu, který zpracovali jihočeští hygienici. V 39. týdnu 2020 bylo v průměru 100 nově nemocných za den, teď jich je 50. „Velký skok byl ze 118 na 258 ve 40 týdnu, doufám, že tento rok to bude narůstat pomalu,“ doplnila ke křivkám grafu Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích. „Výskyt narůstá, je to přece jenom respirační nákaza, důležité ale je, aby to znovu nevyskočilo o sto, sto padesát procent.“

Hygienici sledují nejenom výskyt, který je podle ředitelky zatím nepříliš významný, ale také závažné průběhy, které vedou k hospitalizaci, a úmrtnost. „Ty jsou oproti loňskému roku nesrovnatelně nižší,“ řekla šéfka KHS.

Testování ve školách pomáhalo

Kvetoslava Kotrbová zároveň lituje toho, že se přestalo ve velkém testovat ve školách. „Upozorňovala jsem, že to je velmi důležité, dařilo se nám zachytit pozitivní děti, které neměly příznaky, a zabránili jsme šíření. Teď sledujeme, že se ve školách covid zase začíná šířit. Testování považuji za důležité a zdá, že se k němu zase ministerstvo vrátí.“

„Každé další očkování je jedině dobře, čím víc lidí bude proočkováno, tím větší část populace bude chráněná, včetně těch, kteří se z nějakého důvodu očkovat nemohou.

Na grafu je vidět, jak se rozevírají nůžky s přibývajícími očkováním, čím více lidí je naočkováno, tím méně je případů.

Týdenní incidence, tj. nově odhalené případy na 100 tisíc obyvatel a týden, v jihočeských okresech 8. října 2021.Zdroj: Deník, mzcr.czV rámci kraje je nyní přes 800 nemocných, nejhůře jsou na tom Českobudějovicko a Českokrumlovsko, situace se zhoršuje i na Strakonicku. V nemocnicích ale leží „pouze“ zhruba třicítka lidí, přibývá jich dva až tři za den. „Pokud jde o hospitalizované pacienty, dál trvá centralizace. Pacienti s covidovým zápalem plic leží v Českých Budějovicích nebo v Táboře,“ doplnila Zuzana Roithová. „Ti, co jdou na operaci a jsou pozitivní na covid bez příznaků, leží v separátních pokojích za přísných hygienických podmínek ve spádových nemocnicích.“

Začátkem příštího týdne ředitelé nemocnic situaci vyhodnotí a uvidí se, jestli bude centralizace pokračovat. „Tento plán jsem připravila už v květnu a stále platí. Do padesáti pacientů platí centralizace, na hodnotě 70–100 pacientů by byla částečná decentralizace, a pokud by jich bylo víc, nastala by úplná decentralizace,“ vysvětluje šéfka nemocnic s tím, že není efektivní, aby v menších nemocnicích při současném nízkém počtu hospitalizovaných ležel jeden pacient na covidové stanici a personál by se musel opakovaně převlékat, přezouvat atd.