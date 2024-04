Vlaky úzkokolejky stojí už téměř rok a půl. Naposledy vyjely na koleje se začátkem října roku 2022. Provozovatel oblíbené turistické atrakce, Jindřichohradecké místní dráhy, skončil v insolvenci a dluží věřitelům kolem 360 milionů korun. Stanice na trase úzkokolejky na Jindřichohradecku i části Vysočiny po celou dobu nucené pauzy obsluhují autobusy.

Majetek úzkokolejky v mezičase chátrá. Sprejeři ničí vagony na nádraží nebo ochrannou zeď bývalé střelnice na Šajbě. | Video: Deník/Adam Hudec

V současné době probíhá reorganizace společnosti JHMD. Její plán má být hotový do konce května. Brzy poté už by vlaky opět mohly vyjet na trať.

„Myslím si, že máme slušně nakročeno k tomu, aby se to od 1. června podařilo. Stále čekáme na vyřízení posledního dokumentu od Drážního úřadu. Jde o osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Je to vlastně něco jako technický průkaz u auta. Takže ve chvíli, kdy ho budeme mít, tak už můžeme v uvozovkách vesele jezdit,“ upřesnil člen představenstva Jindřichohradeckých místních drah a vedoucí oprav JHMD Jan Píšala s tím, že i kdyby se termín spuštění úzkokolejky o pár týdnů opozdil, nepůjde o žádnou katastrofu. Hlavní metou je, aby úzkokolejka vozila turisty během letních prázdnin, kdy je sezóna nejsilnější.

„Úzkokolejka je v tuto chvíli jako pacient na oddělení intenzivní péče. To znamená, že opravdu jsou dny, možná téměř každý den, kdy o úzkokolejce s někým mluvíme, dostáváme nějaké informace nebo dotazy a někdy to vidíme lépe, optimističtěji, jindy pesimističtěji,“ přirovnal dění kolem úzkokolejky místostarosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek.

Reorganizace společnosti Jindřichohradecké místní dráhy počítá s tím, že veškeré nemovitosti, koleje a zřejmě i vozy by odkoupil nově zakládaný svazek obcí kolem úzkokolejky.

Majetek úzkokolejky zatím chátrá. Sprejeři například poničili vagony nebo ochrannou zeď na Šajbě.Zdroj: Deník/Adam Hudec„Smyslem svazku obcí pro budoucí období je, aby měl pod sebou infrastrukturu a nemovitosti. Lze předpokládat, že v nějakém rozsahu bude jeho součástí i vozový park, ale to je ještě otázka diskuze. Měli bychom vše na základě nájemních smluv. Znamená to, že bychom majetek následně pronajali někomu dalšímu a díky příjmu z pronájmu ho postupně spláceli. Nemuseli bychom tak vynakládat na nákup vlastní prostředky a do budoucna budeme vlastníkem,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár a dodal, že budoucí svazek obcí je zatím ve fázi příprav. Jeho založení by mělo proběhnout do konce května.

Počet vlaků na trati bude nižší

Zároveň je v plném proudu výběrové řízení na nového dopravce, který by vozy úzkokolejky provozoval. „Zájem mají dva dopravci, kteří podali nabídky a my teď čekáme, jestli si Jihočeský kraj a Vysočina z těchto dvou dopravců někoho vyberou. Zájem vyslovila společnost Gepard Express a druhou nabídku podala firma Good thing,“ upřesnil Jan Píšala. Turisté ale podle něj musí počítat s tím, že počet vlaků na trati bude po restartu nižší, než v době, kdy úzkokolejka naposledy jezdila.

„Lokomotivy jsou totálně vyježděné a budeme moci vrátit do provozu jen několik z nich. V letošním roce předpokládáme provoz dvou dieselových lokomotiv denně, které se na tratích budou točit, a k tomu jeden parní vlak. Více vozidel k dispozici v tuto chvíli nemáme,“ řekl Jan Píšala. Počet vozidel na trati by se ale v následujících letech postupně navyšoval.

Provoz na trati úzkokolejky utichl v neděli 2. října roku 2022. Majetek společnosti JHMD se od té doby už několikrát stal terčem vandalů, kteří posprejovali vagóny nebo zdi podél trati. Nádraží úzkokolejky v Jindřichově Hradci také během loňského léta nachystalo pro turisty menší náplast za stojící vlaky. Lidé si mohli prohlédnout bufetový vůz a část historické soupravy, občerstvit se nebo si zakoupit nějaký suvenýr.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Za běžného provozu se po kolejích pohybovalo pět dieselových lokomotiv a jedna parní. Vlaky úzkokolejky přepravily průměrně až 400 tisíc cestujících za rok.