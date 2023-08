Divadlo Oskara Nedbala v Táboře se dočká opravy historické budovy

V současnosti téměř všude nahradily těžkou fyzickou práci digitální ovladače. „Je to finančně náročné, ale inovace je nutná a v budoucnu nás čeká. Investičně se na tom budeme muset určitě podílet s krajem, protože jde o asi desetimilionovou sumu,“ podotýká Pavlík.

Nejdřív projekt, potom akce

Nejdříve je nutné připravit projekt. „Kraj nemůže uvolnit peníze na realizaci dříve, než bude hotový projekt. Tím se budeme tedy zabývat my jako město Tábor,“ dodává starosta s tím, že došlo i k vypsání výběrového řízení.

Je to tak specifický obor, že se přihlásila pouze jedna specializovaná společnost. „Dostali jsme pouze jednu nabídku na vyprojektování v hodnotě asi dva miliony korun,“ uvádí Štěpán Pavlík.

Současně chtějí i nový boční vjezd

Stavebních úprav by se měl dočkat i vjezd k jevišti, který též nevyhovuje modernímu provozu. „Teď je tam nakládací rampa, která přináší dopravní problémy v úzké Divadelní ulici při navážení kulis či bourání scény. Měl by tam vzniknout nový vjezd, díky němuž dodávka s materiálem v klidu zacouvá do prostoru jeviště na plošinu, která ji vyveze nahoru,“ doplňuje.

Divadlo Oskara Nedbala zahajuje sezonu. Nabídne kulturu i akrobacii

Tábor chce mít projekt hotový do konce letošního roku a potom dál jednat o jeho společné realizaci. Provoz DON by během rekonstrukce neměl být ohrožen, harmonogram chtějí připravit tak, aby modernizace vyšla na mimosezonní období. Samospráva i vedení DON by rády provedly práce nejlépe během letní přestávky.