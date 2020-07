Od pátku 3. července až do neděle 5. července budou mít školáci za samé jedničky na vysvědčení vstup do zoologické zahrady zcela zdarma. A ti, kdo mají na závěrečném vysvědčení v právě ukončeném školním roce vyznamenání, zaplatí jen poloviční vstupné.

Co je zapotřebí k získání této výhody? Stačí u pokladny předložit čitelnou kopii závěrečného vysvědčení, případně i originál vysvědčení.

„Je to naše tradiční akce, jejímž prostřednictvím dáváme školákům najevo, že dávat ve škole pozor a dosahovat výborných výsledků se jim vyplatí nejen později v životě, ale že to může přinést drobné zvýhodnění už nyní, tedy v dětském věku,“ říká ředitel táborské zahrady Evžen Korec. Pracovníci zoo považují vzdělání za jednu z nejdůležitějších investic do budoucího života a jsou rádi, že tato akce má velký ohlas.

„Přichází k nám hodně chytrých školáků nejen z Táborska ale i z jiných oblastí republiky, kteří už o naší akci dopředu vědí a berou si kopii vysvědčení na prázdniny s sebou,“ podotýká mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka.

Kromě mnoha druhů chráněných zvířat, na jejichž chov se táborská zoo zaměřuje, se návštěvníci mohou těšit například na letošní mláďata klokana rudokrkého, bernešky bělolící, emu hnědého a také na jehňata ovce ouessantské (tzv. bretaňské skřítky).

Rozhodně by ale neměli vynechat ani vzácnou fosu madagaskarskou, kterou v ČR chovají pouze dvě zoologické zahrady, z nichž jedna je právě ta v Táboře. Nadšení dětí vzbuzuje i neúnavná kolonie surikat vlnkovaných, lev pustinný Simba s lvicí Luenou a stranou zájmu nezůstávají ani vlci arktičtí, medvědi baribalové a medvědi hnědí či maskot táborské zoo – tygr ussurijský Rocky, který si v horkých dnech s chutí užívá ochlazující koupel v bazénku.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor patří k nejmladším zahradám v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost byla ZOO Tábor otevřena o měsíc později.