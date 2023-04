Mezi třemi stovkami pošt, které se v rámci chystané transformace zruší, je také pět pošt na Táborsku. Vyplývá to z přehledu míst, který má Deník od České pošty k dispozici. Ke zrušení má dojít k 1. červenci letošního roku. Podle dostupného seznamu se jedná o pobočky pošty v Táboře-Měšicích, na Žižkově náměstí a ve Světlogorské ulici na sídlišti nad Lužnicí. Dále pak zaniknou pošty na Husově náměstí v Sezimově Ústí a v Nádražní ulici ve Veselí nad Lužnicí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Návrh vládního nařízení, které snížení počtu poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden. Pošta chce tímto krokem snížit ztrátu. Ta za loňský rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

V jižních Čechách jich bude zrušeno celkem 18. V Českých Budějovicích pět poboček, v Jindřichově Hradci tři, v Českém Krumlově dvě, v Táboře tři, ve Veselí nad Lužnicí, Sezimově Ústí, Strakonicích, Písku a Milevsku po jedné.

Česká pošta zajistí od 1. července dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Ta stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami.

Transformace České pošty? Změny budou stát přes osm miliard korun, řekl Rakušan

Zájem o poštovní služby dlouhodobě klesá. Za posledních pět let na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí. Český telekomunikační úřad proto na to zareagoval a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady.

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty, které Česká pošta provozuje, jsou schopné zajistit požadovaný standard služeb.

Uzavření poboček pošty v Táboře se budeme snažit zvrátit, říká starosta Pavlík

Situace nenechává chladného táborského starostu Štěpána Pavlíka. "V pondělí k tomu budeme na radě města zaujímat oficiální stanovisko. V Táboře mají zaniknout tři pošty, uzavření pobočky na Sojčáku si vůbec neumím představit, obsluhuje největší táborské sídliště s tisícovkami lidí. Budeme na Českou poštu apelovat i ohledně ostatních poboček, neumím si představit, jak by situace vypadala na těch zbývajících dvou pobočkách, k jakým by docházelo návalům," uvedl starosta a dodal, že zajištění poštovních služeb považuje za jeden ze základních úkolů státu.