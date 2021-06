Houslový virtuos Jaroslav Svěcený už má několik koncertů naživo za sebou. Hrát bude o prázdninách i na jihu Čech. „Těším se teď na každý koncert, kontakt s publikem se nedá nahradit ničím,“ vysvětluje houslista. V době uzavření kultury kvůli koronakrizi se věnoval svému druhému oboru, a to soudnímu znalectví smyčcových hudebních nástrojů, také má za sebou online koncerty. „Streamované byly skvělé, mělo to skvělou atmosféru, ale kontakt s publikem je nesrovnatelný,“ tvrdí a směje se: „Když jsem nedávno koncertoval naživo, říkal jsem lidem, ať tleskají jako o život, že mám absťák.“ Ví, že koronakrize mezi lidi přinesla špatné pocity a potíže. „Hudba má v dnešní době velkou sílu i ve smyslu psychologickém,“ myslí si.

Známého houslistu uslyšíte i letos na festivalu Jihočeské Nové Hrady, a to od 5. do 9. srpna. S sebou si přiveze, jak už je jeho zvykem, několikery významné housle. Zazní třeba špičkový nástroj z roku 1802 od Giuseppe Guarneriho, zahraje také na housle Niccolò Amatiho. „Uslyšíte samé špičkové italské nástroje,“ slibuje. Jaroslav Svěcený je mezinárodním soudním znalcem, proto si i v době koronakrize mohl domluvit půjčení ze zahraničí od soukromých vlastníků. Stres hrát na vzácné housle nemá. „Je to prestižní zážitek a sen každého houslisty,“ líčí.

Letos poprvé zahraje na hradním nádvoří, a to hned úvodní koncert 5. srpna. S ním vystoupí slovenské cimbálové uskupení Cigánski diabli. Nečekejte jenom cikánskou muziku, hudebníci jsou vystudovaní klasici. „Zazní průřez repertoáru, klasická hudba i etnická romská muzika,“ přibližuje Jaroslav Svěcený.

Houslový virtuos se letos zabývá koncerty ke stému výročí argentinského hudebního skladatele a představitele tanga nuevo Ástora Piazzolly, kterého proslavil Polanského film 48 hodin v Paříži. K tangu má virtuos vztah. „Ano, fascinuje mě,“ přiznává. Na koncertě 7. srpna zohlední i pokračovatele Piazzolly, a to Richarda Galiana a Gorky Hermosy. Na akordeon Jaroslava Svěceného doprovodí akordeonista Ladislav Novák. Už potřetí festival vyjede za hranice, do rakouské Altweitry, a to s tímto vystoupením.

Jedním z mnoha vrcholů festivalu bude koncert v Trhových Svinech 8. srpna s názvem Vivaldi Gala! Těšte se na slavné skladby fenomenálního houslisty a orchestr Virtuosi Pragenses. Právě zde vám budou představeny italské housle z 18. století.

Ty uslyšíte také na posledním koncertu 9. srpna v kostele v Dobré Vodě spolu s varhanami a cembalem, za které usedne mladý umělec Václav Uhlíř. Ten na festivalu zahraje poprvé. „Je jedním z nejvýznamnějších současných českých varhaníků a organologů,“ představuje hudebníka, který vystoupí také sólově a na festivalu poprvé. Zprostředkují vám hudbu německého, italského a českého baroka.

Poprvé na festivalu zazní hlas Martiny Kociánové. „Mnozí ji znají jen jako moderátorku, ale je to ostřílená sopranistka,“ říká Jaroslav Svěcený na její adresu. Spolu s nimi vystoupí na koncertě Laskavá hudba pro tři 6. srpna klavíristka Lucie Tóth. V sálu Rezidence Nové Hrady společně představí hudbu 18. až 20. století.

„Snažili jsme se o takovou dramaturgii, aby si každý přišel na své,“ uzavírá své vyprávění Jaroslav Svěcený.