Podle informací serveru Novinky.cz zemřel Kubera v neděli odpoledne v nemocnici v Ústí nad Labem. V nemocnici v Teplicích byl hospitalizován poté, co se mu během cesty do kanceláře udělalo nevolno, později byl převezen do Ústí nad Labem.

Online reportáž Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera 20.01. 13:52 Tweet francouzského velvyslanectví: V návaznosti na zprávu o úmrtí pana Jaroslava Kubery, předsedy Senátu České republiky, vyjadřuje Velvyslanectví Francie hlubokou soustrast jeho rodině, blízkým a všem českým občanům. V návaznosti na zprávu o úmrtí pana Jaroslava Kubery, předsedy Senátu České republiky, vyjadřuje Velvyslanectví Francie hlubokou soustrast jeho rodině, blízkým a všem českým občanům. — La France à Prague (@France_CZ) January 20, 2020 20.01. 13:49 Vzpomínka Deníku na Kuberovy 70. narozeniny. "Senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera ve čtvrtek 16. února 2017 slavil 70. narozeniny. Jak ale říká, ve skutečnosti je mu víc, protože tři roky ušetřil tím, že nechodí na obědy a málo spí. Pro sebe toho prý moc nepotřebuje. Přál by si jen být zdravý. Zatím je, i když s ohledem na dvacet kafí denně, pět hodin spánku a bezpočet cigaret je to malý zázrak," psal tehdy Deník. Více ZDE. 20.01. 13:47 "Originální, svérázný, oddaný službě občanům. Jaroslav Kubera dokázal lidi rozesmát i naštvat. Takových lidé je v politice čím dál méně. Jeho smrtí přichází Česko o velkého politika a především člověka, úžasného kamaráda, skvělého manžela. Rodině vyjadřuji upřímnou soustrast." Tak vzpomíná na Jaroslava Kuberu moderátor Jaromír Soukup. 20.01. 13:32 Řízení Senátu přebírá 1. místopředseda Jiří Růžička. Kdo přebírá konsekvenční ústavní pravomoci (vyhlášení voleb prezidenta, zastupování prezidenta atp.) Ústava nebo zákony přesně nespecifikují. Celá on-line reportáž ZDE

Příčinou Kuberova úmrtí byly zdravotní problémy, uvedla senátní tisková tajemnice Sue Nguyen. Náhlou smrt svého předsedy bude Senát řešit na mimořádném jednání organizačního výboru, který byl svolán na úterní ráno.

„Zemřel Jarda Kubera. Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit,“ napsal na twitteru předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Zemřel Jarda Kubera. Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 20, 2020

„Bohužel je to pravda. Náhlá nevolnost, to je všechno, co vím. Výsledek je ale bohužel takový, že Jaroslav Kubera zemřel,“ potvrdil pro server iRozhlas.cz předseda ODS Petr Fiala.

„Je to šokující, já jsem zprávu neoficiálně dostal během dopoledne. Nechtěl jsem tomu věřit. Je to obrovský šok, protože na pana Kuberu jsem se ještě včera večer díval v televizi, byl na kongresu. Musím říct, že je to člověk, kterého jsem měl rád. Měli jsme dobrý vztah. My jsme si rozuměli. Byl neskutečně vtipný,“ uvedl podle České televize premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle předsedy české vlády záleží zejména na přání rodiny, zda bude mít Kubera státní pohřeb. "Podle toho to pak vláda určitě projedná," dodal Babiš.

Rodák z Loun dlouhá léta patřil k nejvýraznějším členům ODS, do níž vstoupil v roce 1992. V roce 1994 byl poprvé zvolen starostou Teplic, ve funkci primátora byl až do loňských voleb. Někteří spolustraníci o něm dokonce uvažovali jako o možném kandidátovi na funkci prezidenta republiky, sám Kubera však kandidaturu odmítl.

Do Senátu byl Kubera poprvé zvolen v roce 2000, funkci následně vždy obhájil. Po volbách v roce 2016 byl zvolen místopředsedou Senátu, o dva roky později předsedou horní komory.

Reakce dalších politiků na úmrtí Jaroslava Kubery:

Zemřel Jaroslav Kubera, veselý člověk, předseda Senátu - Upřímnou a hlubokou soustrast celé rodině. Měla jsem ho ráda a vážila jsem si ho. Byl svůj a jeho humor lidi sbližoval. Na jeho příkladu lze vyvrátit výrok, že každý je nahraditelný. Bude se mi po něm stýskat. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) January 20, 2020

Je mi to moc líto. Tady se těžko hledají slova… Odpočívej v pokoji, Jaroslave. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. https://t.co/QFFKzUcADV — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 20, 2020

Jaroslav Kubera byl viditelnou politickou osobností. Ne vždy jsem s ním souhlasil, ale politicky jsem ho respektoval. Je obdivuhodné, jak dokázal přesvědčit voliče a být úspěšným primátorem a senátorem. Takových politiků už dnes bohužel moc není. Čest jeho památce. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) January 20, 2020

Pláču, truchlím, jsem v šoku! Jarda Kubera byl skvělý člověk, politik a odeesák. Je to pro mne ohromná rána! Jeho přátelství, nadhled a humor nám budou všem chybět. Upřímnou soustrast celé jeho rodině a všem pozůstalým. — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) 20. ledna 2020

Jedu do Ostravy na pohřeb Milanovi Balabánovi a šokuje mě další smutná zpráva. Jarda Kubera. Připadal mi nesmrtelný, nezastavitelný, nekonečný. Věřím, že i v kuřáckém nebi bude stejný jako tady. S cigárem, vtípky a velký srdcem. Nás ale opustil. Chybí mi už teď. ??? pic.twitter.com/9QNCzKcUMI — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 20. ledna 2020

Pan předseda Senátu Jaroslav Kubera svým pevným postojem prosazoval české zájmy. Za to si zaslouží velké poděkování. Upřímnou soustrast rodině a blízkým. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) January 20, 2020

Byl velký obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. Je mi to velmi líto, mé myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými. Jaroslav nám všem bude chybět. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 20, 2020

