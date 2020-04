Z původně zamýšleného slavnostního odhalení se kvůli koronavirové krizi stala ryze soukromá událost, které se účastnili syn Jan Rajlich mladší s manželkou Alenou a dorazila i starostka obce Dírná Jana Vacková. Instalace díla se ujal autor, sochař Martin Skalický, osobně.

Pocházel z kovárny

Než došlo k samotnému upevnění desky, Jan a Alena Rajlichovi zavzpomínali na otce u rodinného hrobu. „Tatínek se zde narodil v domě číslo popisné 40 v rodině panského kováře, pocházel ze čtyř sourozenců a byl z nich nejmladší, nejstarší bratr Jaroslav býval učitel, další bratr Václav, právník, se stal dokonce čestným občanem města Tábora,“ zmínila Alena Rajlichová.

Podle Jana Rajlicha mladšího se otec v umělecké tvorbě věnoval především místní přírodě. „Tatínek rád maloval rybníky v Dírné a jejím okolí, Čekal, Zámecký, Malý, Velký, Nový, Návesní a další. Jeho starší bratr Jaroslav byl také malířem ale laikem, ten nakreslil například zámek, jeho obrazy tu mají dodnes,“ vysvětlil. Jan Rajlich u příležitosti oslav 650 let věnoval obci Dírná dvě své větší olejomalby – Rybník Novina a Hřbitov v Dírné, které jsou k vidění na obecním úřadě. „Pro Tábor vytvořil litografii Táborské pohledy v sérii asi sto kusů,“ připomněl.

Umělecké dílo ocenila i starostka Jana Vacková. „Myslím, že je fajn, že se na takové významné lidi nezapomíná. I mladší generace díky tomu bude mít přehled,“ naznačila. Zastupitelstvo obce na tuto vzpomínku přispělo i symbolickým darem ve výši 5 tisíc korun.

Inspirovalo ho dílo

Reliéf se stylizovaným portrétem v iniciálách JR vytvořil sochař Martin Skalický, na typografii spolupracoval umělcův syn, architekt a grafik-designér Jan Rajlich mladší. „Model se vyráběl z polystyrenu, rastr s písmem jsme do něj vyřezali. Potom došlo k přeformování a vznikl odlitek ze sádry, který se ještě doškrabal a přeretušoval,“ popsal výrobu Martin Skalický.

Samotnému reliéfu vdechla život rodinná slévárna Ještědský bronz z Liberce. „Symbolika je poměrně jednoznačná. Chtěl jsem, aby pamětní deska vycházela z díla Jana Rajlicha a tento motiv použil na jeden ze svých plakátů k výstavě,“ vysvětlil prvotní ideu.

Ukrývá portrét

Do iniciál zapracoval Martin Skalický také malířům portrét. „Jan Rajlich je známý především díky tvorbě plakátů a grafiky, tak jsem se snažil pracovat i s touto myšlenkou. Jde o optický klam, kdy jednotlivé proužky vytváří rastr,“ dodal.

S technikou pracuje asi 15 let, ale toto je její první realizace. Deska se za různé světelných podmínek chová jinak a vytváří zajímavý efekt. „Ráno vypadá jinak než v poledne či navečer a zároveň záleží také na tom, z jakého místa se na ni bude člověk dívat. Díky působení světla a stínů se totiž proměňuje. Pokud se podíváte ze správného úhlu, reliéf se zobrazí téměř jako fotografie,“ objasnil sochař.

Celá tvorba autorovi zabrala asi tři měsíce, deska váží úctyhodných 40 kilogramů. „Zvláštní je to ještě v tom, že Jan Rajlich byl švagr mého dědečka. Jan Rajlich mladší je tedy bratranec mého otce a často jsem se i navštěvovali,“ uvedl spojitost s dovětkem, že vzpomínaného umělce znal i osobně.

Přesun oslav

Oficiální oslava 100. výročí od narození Jana Rajlicha pro veřejnost se chystá v srpnu na Svatovavřineckou pouť či v listopadu na dušičky. „A když by nevyšlo ani to, tak bychom to přeložili až na příští rok,“ dodal Jan Rajlich mladší. Jan Rajlich se podle jeho slov do svého rodiště velmi rád vracel a často vzpomínal na mladí. Na starém hřbitově v Dírné pečoval o hrob rodičů Marie a Karla Rajlichových a naposledy se do rodiště podíval v roce 2015, kdy se zde uskutečnila výstava pěti výtvarníků Rajlichů – 5R a zároveň setkání rodu Rajlichů.

Jan Rajlich se narodil 10. dubna 1920. Patřil mezi první absolventy Baťovy Školy umění ve Zlíně. Od roku 1950 spojil svůj život s městem Brnem, kde i zemřel 27. listopadu 2016 ve věku 96 let. V začátcích své výtvarné dráhy se věnoval zejména krajinářství (Dírná, Šumava, Brněnsko) a scénografii. Od konce 50. let se doménou jeho tvorby stala především užitá a volná grafika. Byl také neúnavným glosátorem kulturního dění, publikoval stovky článků doma i v zahraničí. V roce 1963 inicioval a 30 let vedl slavné Mezinárodní bienále grafického designu, které trvá dodnes. Byl také pionýrem vizuálního stylu a informační grafiky u nás a na mezinárodní scéně byl uznávaným předním světovým tvůrcem plakátu. 100. výročí Jana Rajlicha bude připomenuto obšírnou publikací a velkou trojvýstavou v Moravské galerii v Brně pod souhrnným názvem Jan Rajlich 100. Jde o retrospektivu ze všech oblastí autorovy tvorby, součástí bude i přehlídka originálních plakátů stovky umělců z celého světa. Zahájení výstav plánované na 23. dubna bylo přeloženo na 23. září.