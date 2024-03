Letos uplyne 600 let od úmrtí vojevůdce Jana Žižky a město Tábor i Husitské muzeum připravilo této legendě opravdu „vytuněné“ oslavy. Mimo tradičního festivalu Táborská setkání se pro širokou veřejnost chystá předpremiéra filmu Víta Bělohradského, ale také výstavy, koncerty, přednášky, historické bitvy či vojenské ležení.

Slavnostní představení programu k výročí úmrtí Jana Žižky se konalo v Táboře ve středu 13. března. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Slavnostního představení atraktivního programu se kromě zástupců samosprávy, odboru kultury a muzea či turistické oblasti Toulava zúčastnili členové spolku Plzeňský Ladfrýd v kostýmech i sám režisér filmu Pravda o Janu Žižkovi Vít Bělohradský. Ten prozradil, že už má hotové dvě třetiny scénáře a po předpremiéře v pátek 11. října se snímek dostane i na obrazovky České televize. „Půjde o takovou dokumentární detektivku. Zvolili jsme odvážný název a skutečně půjdeme po stopách Jana Žižky a budeme hledat skutečnou pravdu,“ popsal s tím, že scénář bude kompletní na přelomu dubna a května.

Krimidetektivka pro diváky

Poslední soud bude na divácích samotných, budou sami rozhodovat, zda byl Žižka hrdina či krvelačný padouch. „Chceme vyprávět jeho příběh, i to, jak se kdysi žilo, jedlo, jaký byl běžný život a chování. Hlavní role vypravěče bude jasná do tří týdnů, bude to známý český, renomovaný herec,“ naznačoval Bělohradský.

Stopáž bude mít podobně jako dokument Tábor – sen, město, symbol (asi 50 minut), očekávat lze humor i nadsázku. Točit se fyzicky má na zlomových lokacích. „Počítáme s natáčením nejen v Táboře, ale i na mnoha dalších místech. Kulisami dokumentu mohou být rodiště Jana Žižky v Trocnově i tamní nový archeoskanzen, počítáme s natáčením v Praze, Plzni, ve většině jihočeských lokalit, kde zanechal významné stopy. Zvažujeme i několik lokací v zahraničí, kam se chceme podívat,“ uvedl režisér.

Česká televize natočí další film o Táboře. Chce zpracovat pravdu o Janu Žižkovi

Výstava s animovaným filmem

Kromě filmu už 25. dubna zahájí Husitské muzeum vernisáží tematickou výstavu. „Tuto významnou osobnost jsme nemohli pominout, půjde o edukační výstavu pro děti i dospělé. Vrátíme se do dob husitské revoluce, kdy husitství bylo třeba i kulturní palicí a vedlo k napětí ve společnosti,“ popsal ředitel muzeu Jakub Smrčka.

K expozici, která bude k vidění do 11. května, vzniká navíc sedmiminutový animovaný film. „Je téměř hotový, mapuje Žižkův život, je určený dětem, ale zároveň zábavný i pro dospělé. 2D postavy vytvořil výtvarník Jan Střelec a hlas jim propůjčil David Novotný,“ upřesnil autor filmu, animátor Jan Míka.

Edukační pracovnice muzea Kateřina Nimrichtrová připomněla, že s výstavou vznikl také program pro školy. „Máme i soutěž pro malé školní týmy, kde budeme vybírat nejlepší krátké video na téma To je Žižka,“ zmínila s tím, že dosud se přihlásilo šest družstev do tří kategorií. „Přihlášky lze zasílat do konce března,“ dodala.

V Klokotech vyroste hrad

Nejdramatičtější součástí oslav se má stát rekonstrukce bitvy. K té dojde na louce u klokotského kláštera v sobotu 20. července, a to dokonce dvakrát - ve 14 a v 18 hodin. Režii dostali na starosti členové historického spolku Plzeňský Landfrýd. „Budou to dramatické chvíle, ale nakonec vše dobře dopadne a skončí příměřím,“ usmíval se člen spolku Petr Mexbauer.

Výročí Jana Žižky připomene dotisk knihy i televizní dokument

Na místě vyroste dokonce model hradu. „Půjde o dobytí hradu Příběnice, kromě dramatické bitvy plné koní a šermířů se lidé mohou těšit na hudbu, sokolníky i historické tržiště,“ popsal.

Předseda spolku Plzeňský Landfrýd Michal Illich využil příležitosti a na závěr pozval přítomné na 11. ročník bitvy u Sudoměře. Ta se uskuteční už v sobotu 23. března přímo na bojišti. „Připravili jsme si početné jezdectvo, husitské vozy a zhruba pět set pěších bojovníků. Celodenní program se šermíři i hudebníky je určený pro rodiny s dětmi i milovníky historie. Všichni jsou srdečně zváni!"

Celý program oslav výročí úmrtí Jana Žižky město Tábor hradí z rezerv a našetřených finančních prostředků z covidových let včetně natočení filmu se zatím náklady odhadují na asi 3,3 milionu korun.

Program akcí k výročí "Jan Žižka 1424-2024"