Tvorba známého českého fotografa se do Tábora vrací po pěti letech. Tentokrát jsou pro vás připraveny jak jeho fotografie, tak i obrazy. Stejný motiv můžete tedy porovnat na dvou různých médiích.

Jedinečnost výstavy spočívá v tom, že jeho obrazy se téměř nikdy nevystavují, protože Jan Saudek je tvoří pouze pro své vlastní potěšení. Výstava je malým dárkem k jeho květnovým 85. narozeninám. Z bezpečnostních důvodů bohužel neproběhne vernisáž, ani doprovodné programy.

Výstavu si můžete prohlédnout v Galerii U Radnice až do 24. července v rozšířené otevírací době od pondělí do neděle vždy od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.