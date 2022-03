Chrání je cedule, protože jde o vzácný druh. Na to již dříve upozornila vedoucí zahrady Žaneta Šišková. "Chráněny jsou všechny části rostlin, podzemní i nadzemní a vývojová stádia. Je zakázané je sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo je jinak rušit v růstu," uvedla.

Jaro přebírá vládu. V Budějovicích těší první kvetoucí stromy a rostliny

Kdo by však takovou krásu chtěl ničit. "Je to úžasná podívaná," popadá dech kolemjdoucí a hned si bílé květy fotí. Výše lze najít i další jarní cibuloviny, sněženky. Nechybí ani cvrlikání ptáků a první paprsky nefalšovaného jarního sluníčka. V botanické zahradě, která se nachází v centru města při Vyšší odborné škola a střední zemědělské škole v Táboře, rostliny v tomto období rozkvétají pravidelně a vydrží většinou až do konce března.