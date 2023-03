Jaká je cena bezpečí? Na to se bude ptát pětadvacátý ročník festivalu Jeden svět

Zdá se, jako by současným světem otřásala jedna krize za druhou. Válka na Ukrajině, energetická krize i změny klimatu. To vše jsou témata, která Jeden svět nemůže přehlížet. Festival každoročně přináší do kin desítky dokumentárních filmů o lidských právech a jejich porušování. Pro letošní ročník zvolil téma Cena bezpečí.

Festival Jeden svět v Táboře. | Foto: David Peltán