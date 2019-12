Banes rozhodně není kletba, jak by si znalci angličtiny mohli mylně vyložit. „Název firmy vznikl složením jmen, jak se dříve dělávalo. Je to úplně skvělá náhoda, když si někdo u nás něco objedná, tak nás může potom v klidu proklínat,“ směje se Pavel Baloun.

OD PÍKY K ÚSPĚCHU

Firmu rozjížděl sám a postupně přibíral zaměstnance. V současnosti má už přes 170 spolupracovníku a tržní hodnotu téměř jednu miliardu. „Těší mě práce s mladými lidmi. Za největší úspěch považuji dobré jméno podniku,“ upřesňuje.

Je hrdý na to, že svým zaměstnancům dokáže zajistit nadprůměrnou mzdu a dobré pracovní podmínky včetně nadstandardních benefitů.

PODPORA KOMUNIT

Tělem i duší sportovec zároveň hrdě podporuje více než 20 sportovních klubů v regionu, ale i sociální a kulturní akce. „Vyrábíme komponenty pro automobilový, spotřební, zdravotnický, ale třeba také zbrojní průmysl. Neustále se snažím zdokonalovat základnu obráběcích strojů a automatických robotů,“ uvádí, že technika je jeho velkou vášní a pod stromeček pořídil sobě i svým zaměstnancům několik nejmodernějších kusů.

LEPŠÍ NEŽ AUTA

„Obráběcí stroje mě baví více než auta. Líbí se mi o nich číst, zjišťovat, co dokáží a porovnávat jejich parametry,“ prozradil úspěšný podnikatel.

Výhodnější než plánovat a rozdělovat úkoly je podle něj pracovat s chutí. „Baví to mě a snažím se, aby to bavilo i mé zaměstnance. To je totiž daleko lepší než je do něčeho nutit," míní Pavel Baloun.