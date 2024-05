Jahodová plantáž v Dolní Pěně spustila samosběr jahod. Letos začal přibližně o dva týdny dříve, než v loňském roce. Nakvetlým jahodám ale uškodily mrazy, které udeřily ve druhé polovině dubna a připravily tak pěstitele o více než polovinu úrody.

V Dolní Pěně začal samosběr jahod. | Video: Jana Urbanová

I přes velké ztráty ale bude sladkých plodů letos dostatek. Jako důsledek mrazů ale budou samosběry trvat kratší dobu, než obvykle a zákazníci si za jahody mírně připlatí.

Samosběr začal na plantáži v Dolní Pěně už v úterý odpoledne, vzhledem k dešti byl ale zájem malý. Další termín proto přišel hned následující den. Jahodová plantáž byla ve středu otevřená už od osmé hodiny ranní. Během dopoledne se na ní vystřídaly desítky sběračů.

„Ráno jsem ležela v posteli a dívala se, co je na sociálních sítích nového a najednou koukám, že se sbírá. Takže okamžitě vstávat, rychle nasnídat a vyrazili jsme. Jezdíme sem každý rok, možná tak už pět nebo šest let. Překvapuje mě, že jsou jahody i po těch mrazech tak nádherné, velké a chutné. Navíc se na jejich sběru člověk podílí, takže udělám něco i pro svoje zdraví,“ libovala si Hana Jakubcová, která přijela trhat z Třeboně. Z jahod byla nadšená i další zákaznice plantáže Libuše Krejčová. „Nasbírali jsme ve dvou za necelou hodinu asi tak sedm osm nebo kilo. Jahody zavařím a nějaké dám do mrazáku s cukrem. O zbytek se pak postará rodina. Jahody jsou tady vynikající, jsme z Kamenice nad Lipou a jezdíme sem na ně každý rok,“ řekla Deníku.

Většina zákazníků si nosí na plantáž vlastní kyblíky, košíky nebo přepravky. Pokud ale zapomenou nebo doma nemají na jahody vhodnou nádobu, nic se neděje. „Máme tady papírové košíčky, které se prodávají u kasy. Zákazníci, kteří k nám přijdou se svojí nádobou, si ji nechají u kasy zvážit a pak je nasměrují na pole, kde už čeká kolegyně, která přidělí řádek a ten si lidé mohou vysbírat,“ připomněla pravidla pracovnice plantáže Monika Nováková. Množství jahod na člověka omezené není. Lidé by se mezi řádky měli pohybovat opatrně, aby zbytečně červené plody nepošlapali.

Dubnové mrazy jahody poškodily i přesto, že pěstitel počasí nepodcenil a zakryl včas jahodové řádky netkanou textilií. „Možná to nevypadá, ale první jahody jsou letos kvůli mrazům o něco menší, než obvykle bývají, přestože se našim zákazníkům líbí a také chuťově jsou výborné. Počasí se navíc podepsalo na kratší době samosběru. Počítám, že se letos bude sbírat kratší dobu, než ten měsíc, až pět týdnů, jako je to obvyklé,“ konstatoval majitel plantáže Petr Nouza. Přestože pěstitel měl svojí úrodu na jarní mráz pojištěnou, na kompenzaci nárok nemá. Pojištění jahod se totiž vztahuje až na mrazové škody, způsobené v květnu a nikoliv v dubnu.

Zájemci si na jahodovém poli v Dolní Pěně mohou natrhat kilogram červených plodů za 90 korun, což je o desetikorunu více, než v loňském roce. Podrobnější informace o dalších termínech samosběrů najdete v aktualitách na internetových stránkách www.jahody-nouza.cz, na facebookové stránce Jahodárna Dolní Pěna nebo na telefonním záznamníku 384388289, který se pravidelně aktualizuje.