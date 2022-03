Podrobnosti najdete v tomto článku:

"Dostáváme mnoho dotazů souvisejících s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní. I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, připravili jsme pro vás alespoň základní pokyny pro přípravu ochrany před jaderným útokem," píše SÚJB s tím, že kvůli enormnímu náporu byly jeho webové stránky nějakou dobu nefunkční. "Po konzultaci se zástupci Generálního ředitelství HZS ČR bude na jejich webu v nejbližší době zveřejněno upřesnění k uvedeným pokynům," dodává SÚJB.

Pokyny SÚJB pro případ nutné ochrany

I když pevně věří, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní, doporučuje SÚJB veřejnosti pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem postupovat následujícím způsobem:

- připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.)

- domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb

- v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci

- po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu

- při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek

- po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace

- řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.

Jelikož záležitosti civilní ochrany a nemírového využití jaderné energie nejsou v přímé působnosti SÚJB, pro další informace úřad odkazuje na weby a informační kanály Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany ČR. Obecně se problematice ochrany obyvatelstva na našem území věnuje HZS ČR.