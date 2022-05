Nové povolení obsahuje řadu podmínek. V praxi například ČEZ musí každých deset let předkládat jadernému dozoru rozsáhlou bezpečnostní zprávu takzvané Periodické hodnocení bezpečnosti. Od začátku provozu energetici už do Temelína investovali přes 25 miliard korun, letos je to přibližně 3,5 miliardy. I díky tomu vzrostl výkon obou bloků o více než 200 megawatt. „Obě jaderné elektrárny chceme provozovat nejméně 60 let, proto je musíme udržovat v nejlepší možné kondici a v každém okamžiku také umět prokázat plnění bezpečnostních požadavků. Bezpečné zvýšení výkonu, srovnatelné se stavbou menšího jaderného bloku, je bonusem až na základě splnění všech předpokladů,“ zdůraznil Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ.