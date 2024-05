Přelézání betonových zdí, plazení pod ostnatým drátem v přímé palbě nebo přeplavání rybníku, vše v kanadách a maskáčích. To obnášel již 8. ročník překážkového běhu na deset kilometrů Iron Engineer 2024 v posádce Bechyně. Opět prověřil více než dvě stovky účastníků po všech stránkách.

8. ročník překážkového běhu na deset kilometrů Iron Engineer 2024 v Bechyni. Plazení pod vrakem bojového vozidla pěchoty. | Foto: Se souhlasem Zuzany Králové

Na závody velitele 15. ženijního pluku se podle mluvčí kpt. Zuzany Králové mohli přihlásit účastníci z různých armádních útvarů nebo složek integrovaného záchranného systému (IZS). Soutěžilo se celkem v pěti kategoriích, v tříčlenných týmech (muži, ženy, mix) a jednotlivcích (muži, ženy).

“V letošním ročníku jsme zaznamenali nárůst počtu smíšených týmů a žen, což nás velice těší. I když je závod označován za extrémní a těžký, v armádě a složkách integrovaného záchranného systému se najde mnoho žen, které se této výzvy nezaleknou a jsou schopné absolvovat závod ve výborných časech (01:08:22) a být na trati velkou konkurencí pro muže,“ okomentoval letošní účast na závodech kapitán Tomáš Funfálek, náčelník tělovýchovy 15. ženijního pluku a hlavní organizátor akce.

Pro 238 závodníků bylo podle kpt. Zuzany Králové v prostoru bývalého letiště a ženijních polygonů přichystáno třicet překážek převážně přírodního charakteru, které v mnohém odpovídají podmínkám vojenských cvičišť.

„Největší záludností Iron Engineera je to, že účastníci musí celý závod absolvovat v mokrém služebním oděvu a obuvi, u vojáků jsou to klasické maskáče a kanady, u příslušníků IZS je to jejich zásahový oděv. Hned na začátku je proženeme dekontaminačními sprchami, aby se namočili a pak mohli vběhnout do hořících balíků slámy,“ popsal jednu z přitěžujících okolností celé akce poručík Michal Bárek, náčelník tělovýchovy 152. ženijního praporu a spoluorganizátor akce.

Právě absenci pohodlného oblečení a obuvi pocítil i celkový vítěz závodů rotný Josef Babák od Vojenské policie z Prahy, který zvládl celou trasu proběhnout za 51 minut a 52 vteřin: „ Účastním se obvykle trochu jiného typu závodů, jako je Spartan, Predátor nebo Gladiátor. Tady jsem poprvé.“ U Iron Engineera bylo pro nejrychlejšího závodníka nejtěžší plavání v rybníku. "Hlavně kvůli maskáčům a botám, které vás táhnout ke dnu. Chvíli jsem si i myslel, že se tam utopím. Ale závod se mi celkově líbil a upřímně předčil mé očekávání,“ uvedl.

Pravidelným účastníkem a „nestorem“ překážkového běhu je šestašedesátiletý Zdeněk Stodola, který přijel do Bechyně už po šesté. „Vždycky jsem běhal v týmu se svými syny a letos jsem byl poprvé sám za sebe. Protože jsem po operaci ramene, tak jsem se bál přelézání bariér, ale nakonec to šlo,“ řekl. Nadrotmistr ve výslužbě z Olomouce si pochvaloval letošní počasí: „Už jsem tady zažil zimu i obrovské vedro, v tom se běhá opravdu špatně. Letos to bylo ideální, až na ten déšť přímo před závodem.“

Výsledky:

Kategorie muži:

1. místo – rtn. BABÁK Josef – 51:52

2. místo – nprap. BERAN Lukáš – 53:35

3. místo – rtm. KOLÁŘ Tomáš – 55:32

Kategorie ženy:

1. místo – por. HEROSCHOVÁ Alžběta – 1:08:22

2. místo – des. JANČÍKOVÁ Anna – 1:13:26

3. místo – des. DRIETONSKÁ PEŠÁTOVÁ Alena – 1:19:49

Kategorie družstva muži:

1. místo – des. HALBICH Česlav, des. GÖTZ Adam, čet. PETR Knop – 59:50

2. místo - por. LIČMAN Vojtech, čet. ORSÁG David, čet. ŠNAJDR Ondřej – 1:00:34

3. místo - čet. KLEISL David, des. ŠVARC Mojmír, svob. HERAJN Adam – 1:01:38

Kategorie družstva ženy:

1. místo - des. DUŠKOVÁ Natálie, des. AUTRATOVÁ Kristýna, por. PAVELKOVÁ Petra – 1:15:19

2. místo - npor. MRÁZKOVÁ Tereza, kpt. BEKEOVÁ Veronika, por. BÁRTOVÁ Petra – 1:18:10

3. místo - npor. ALBRECHT LINHARTOVÁ Kateřina, rtm. REMIÁŠOVÁ Martina, svob. BURIÁNKOVÁ Nikola – 1:26:25

Kategorie družstva mix:

1. místo – kpt. NĚMCOVÁ Martina, nrtm. SAMEC Bohumil, nrtm. KORÁBEK Michal – 1:05:00

2. místo – rtn. LAPČÍK Marek, rtn. PROCHÁZKA Jiří, rtn. NOVÁKOVA Lucie – 1:09:54

3. místo - npor. VRBA Matěj, prap. CIGLER Tomáš, rtm. KŘÍŽOVÁ Michaela – 1:10:52