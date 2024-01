Kašnu schovají za plachtu

Kašnu na Žižkově náměstí v Táboře čeká celková oprava.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Velká a komplexní obnova čeká největší táborskou kašnu z druhé poloviny 16. století. Podle místostarosty Radoslava Kacerovského rada města již schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele. „V roce 2019 jsme nechali udělat restaurátorský průzkum, loni jsme ho aktualizovali. S realizací počítáme od dubna do srpna. Do Táborských slavností bude hotovo,“ slíbil místostarosta s tím, že s investicí asi 1,5 milionu bez DPH počítá i letošní rozpočet.

Dominanta Starého města je již ve špatném technickém stavu. „Navíc jde o kulturní památku, práce na této kašně tak nemůže zajistit každý. Musí mít příslušná oprávnění pro restaurování a počítat s dohledem památkářů,“ doplnil Radoslav Kacerovský.

Renesanční kašna na Žižkově náměstí byla vystavěna v letech 1567-1568 podle Ondřeje ze Sušice. Kámen na její stavbu pochází ze skály u Dobré Vody na Pelhřimovsku. Ústřední dominantou je sloup s kopií původní sochy s praporkem.

Součástí zařízeného staveniště se stanou zábrany. „Kašna bude samozřejmě vypuštěná, pohledově to bude komplikované, ale zajímavé,“ zmínil místostarosta. Samotnou památku má totiž zahalit speciální plachta s potiskem. „Bude to, řekl bych, vzhledově snesitelná alternativa. Zábradlí chceme zakrýt síťovinou s potiskem vyobrazujícím skrytý objekt. Tak, aby návštěvníci viděli, co se za plachtou skrývá. Rádi bychom k tomu přidali i motivy připomínající výročí úmrtí Jana Žižky,“ prozradil místostarosta. Poslední rekonstrukce tohoto vodního prvku se datuje do 90. let minulého století.

